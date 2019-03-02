Гороскоп на март 2019 для всех знаков Зодиака: кому улыбнутся звезды, а кто станет неудачником

Гороскоп на март обещает никого не оставить без сюрпризов.

Многие из нас с нетерпением ждали наступления весны, откладывая реализацию некоторых важных дел именно на это время года. Но стоит помнить – март весьма капризный месяц, посему стоит быть максимально осторожными со своими желаниями.

Гороскоп на март 2019 года для всех знаков Зодиака обещает никого не оставить без сюрпризов. Однако если для некоторых представителей зодиакального круга неожиданности будут иметь только позитивный характер, то для других – будут не совсем радостными. Каким будет гороскоп на месяц, рассказал "Обозреватель".

Так, в первую очередь стоит уточнить, что весна 2019 принесет немало забот тем, кто подвержен эмоциональным всплескам и не способен контролировать себя в экстремальных ситуациях. Многие обстоятельства могут измениться, и вы окажетесь к этому не готовы. Но, в то же время, нужно понимать, что это только к лучшему.

По мнению астрологов, первый месяц весны будет достаточно напряженным, в частности, из-за обилия задач, которые могут свалиться на плечи в самый неподходящий момент. Так, март 2019 будет насыщен неожиданными встречами, в частности, с этим условием столкнутся Овны и Скорпионы. Однако, гороскоп на месяц рекомендует держать ухо востро – все, что будет происходить с вами в этот период, положит начало новому витку жизни. Вы давно хотели добиться определенных высот и более громко заявить о себе всем вокруг? Радуйтесь – именно в этом месяце на вас свалится то долгожданное признание. Вот только легким ли оно будет – зависит от вас самих.

Водолеям и Ракам, в свою очередь, не стоит рисковать своим положением в обществе. В частности, контролируйте каждый свой шаг и каждое слово: вас рассматривают, словно под микроскопом, и любой малейший промах станет потом предметом для обсуждений всеми кому не лень. Этим знакам Зодиака гороскоп рекомендует воздержаться от нежеланных знакомств и незапланированных связей.

Март 2019 может также принести проблемы с финансами и общением. В частности, у некоторых знаков это произойдет из-за того, что им придется много работать. Возможно, даже слишком. Гороскоп на март говорит, что трудоголизм негативно скажется на отношениях с родными и любимыми людьми. Особенно это коснется Львов и Рыб. Пережить этот месяц без особых эмоциональных потрясений будет нелегко, но если вы научитесь справляться с собственными недостатками – дела пойдут в гору.

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Тельцы и Девы, в свою очередь, могут стать жертвами не очень позитивных обстоятельств, но трудности помогут разобраться в том, кто чего стоит в вашей жизни. В частности, гороскоп на месяц март 2019 года говорит, что пора выбросить из своей жизни тех, кто так и не научился существовать рядом с вами в гармонии. Не тащите за собой ненужную дружбу, не общайтесь с коллегами или соседями, которые вам не нравятся и не привязывайтесь к любовным отношениям, которые давят на вас.

Кардинально по-другому амурные дела будут обстоять у таких знаков, как Близнецы и Стрельцы. Так, вам наконец-то улыбнется удача, и вы сможете раскрепоститься и довериться определенному человеку. В частности, из-за отсутствия веры в людей вы и могли быть одиноки все это время. Или терпеть фиаско в отношениях раз за разом. Но все меняется, так что готовьтесь к бурному роману. Если же вторая половинка у вас уже есть – подумайте над тем, чтобы повысить уровень вашего общения и укрепить союз. Любовный гороскоп на март советует первым сделать важный шаг.

И, наконец, Козероги и Весы могут спокойно выдохнуть – вы единственные знаки из Зодиакального круга, которых не коснутся большие перемены. У вас в жизни наступил период завидной стабильности – по сути, вы уже пришли к своей цели, и осталось только наслаждаться своими же заслугами. Попробуйте в марте уделить несколько дней отдыху с близкими и любимыми, а также не жалейте на себя денег – с ними проблем также не предвидится.

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