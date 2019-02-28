Под офисом "1+1" прошел заказной митинг, участникам раздавали по 80 гривен

Группа 1+1 медиа выступила с заявлением относительно искусственно организованного митинга под офисом компании.

Сегодня, 28 февраля, ровно с 10:00 до 12:00, сотрудников 1+1 медиа развлекали участники заказного митинга, организаторами которого выступили псевдоактивисты. «Митингующих» призвали присоединиться к акции накануне, местом сбора стал кинотеатр «Жовтень». Среди тех, кто захотел получить деньги, а речь идет о 80 гривнах, - в основном пожилые люди. Около 9 утра они централизованно отправились от кинотеатра «Жовтень» к главному офису медиахолдинга. Впоследствии к перформансу присоединились молодые люди спортивного телосложения.

Процессом руководила группа людей, якобы общественных активистов, которые и координировали проплаченную ходу с раздачей сначала государственных флагов, а впоследствии и плакатов с громкими политическими высказываниями на все случаи жизни. Сами «активисты» не имели единого мнения относительно того, куда их привели, с какой целью и за кого нужно выступать. Среди участников - сторонники Ю. Тимошенко, В. Зеленского, Ю. Бойко и даже П. Порошенко. За 10 минут до начала акции на вопросы прохожих: «А что здесь происходит», те активисты, которые еще не определились, отвечали: «Акция, дочка, какая-то акция. Мы ничего не знаем, нас сюда привели».

Сотрудники медиагруппы, которые не успели зайти в офис, охотно общались с «активистами»: «Что здесь происходит? - А вы что плакаты не видите? - Да, вижу. Себе тоже такой хочу. Где его можно взять? - Несите бумажки, я вам нарисую. - А где флаг на рыболовной удочке можно взять? - А вы постоять хотите? - Да. - Ну тогда смотрите, идете в конец толпы. Там стоит человек, который все координирует. Он очень умный. Он вам поможет и скажет, как присоединиться к митингу». После митинга все флаги были централизованно возвращены, а плакаты - выброшены в мусорные ящики.

Единственный, кто знал, за что митинг, - его ведущийГеоргий Дорофеев, который, судя по его фото и видео в социальных сетях, является профессиональным тамадой-митингующим и был замечен в акциях против У. Супрун, за отставку В. Гонтаревой и в поддержку партии «За життя».

Как медиахолдинг, который работает по принципу честности, прозрачности и открытости, мы еще раз хотим подчеркнуть, что в предвыборной кампании сохраняем полный нейтралитет, и, как рекламодатель, предоставляем всем кандидатам равное право быть представленными в блоке политической рекламы на равных условиях. В том числе - действующему президенту Петру Порошенко, которого активисты назвали «заказчиком» митинга. Поэтому приглашаем инициаторов акции не прятаться за стариками, а приходить на эфир 1+1.

Больше фото и видео можно найти в папке по этой ссылке: https://cutt.ly/l4Kpt