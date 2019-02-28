"Предательница": Ани Лорак разозлила фанов новым постом в Instagram (фото)

На этот раз исполнительницу разнесли не только за внешность.

Опальная украинская певица Ани Лорак, которая работает и живет в России, вызвала споры в сети своим новым снимком. Некоторые и вовсе назвали ее предательницей.

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Фото артистка опубликовала в Instagram. На нем она позирует на лестнице в высоких джинсах, водолазке и ботильонах.

"Обдумай стезю свою и пусть шаги твои будут тверды", – написала Лорак, процитировав фразу из Притчи Соломона. В ответ на эти слова из Библии ей припомнили тот факт, что она предала Украину.

"Стезя обмозгована, поступь тверда. Нам Лорак поет, нам нам поет Лобода! Тандем этот шагом победным идет и их не смутят ни враги, ни развод!", "И это говорит украинка", "Предательница", - пишут в комментариях.

Напомним, Алла Пугачева пришла на шоу своего мужа Максима Галкина "Сегодня вечером" в стильном наряде. Выпуск был посвящен юбилею Примадонны, 70-летию.