В Киеве активисты перекрыли Крещатик: выступают против незаконных застроек

Всего в списке "проблемных" застроек, против которых выступают протестующие, насчитывается 40 адресов.

В Киеве протестующие перекрыли Крещатик под зданием КГГА - выступают против незаконных застроек.

Об этом сообщает «Информатор».

Участники акции перекрыли движение автотранспорта на пешеходном переходе.

“Любая незаконная застройка, любой захват земли, уничтожение парка, разрушение памятника, другие коррупционные сделки не могут состояться в Киеве без благословения Департамента градостроительства и архитектуры КГГА”, – сообщается в описании события.

Всего в списке "проблемных" застроек, против которых выступают протестующие, насчитывается 40 адресов.