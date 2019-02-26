В Киеве активисты перекрыли Крещатик: выступают против незаконных застроек
16:41, 26 февраля 2019Общество
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Всего в списке "проблемных" застроек, против которых выступают протестующие, насчитывается 40 адресов.
Участники акции перекрыли движение автотранспорта на пешеходном переходе возле КГГА / фото "Информатор"
В Киеве протестующие перекрыли Крещатик под зданием КГГА - выступают против незаконных застроек.
Об этом сообщает «Информатор».
Участники акции перекрыли движение автотранспорта на пешеходном переходе.
фото "Информатор"
“Любая незаконная застройка, любой захват земли, уничтожение парка, разрушение памятника, другие коррупционные сделки не могут состояться в Киеве без благословения Департамента градостроительства и архитектуры КГГА”, – сообщается в описании события.
Всего в списке "проблемных" застроек, против которых выступают протестующие, насчитывается 40 адресов.
фото "Информатор"
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