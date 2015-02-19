Весной Рада подумает над введением 12-летней учебы в школах

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования Лилия Гриневич.

По ее словам, «на сегодня в сферу образования фактически привлечено почти 10 миллионов человек - те, кто учится или работает в сфере образования на разных ее ступенях». «Если все эти люди не будут убеждены в необходимости этих реформ, то понятно, что такая реформа затем будет саботироваться или не поддерживаться ее исполнителями, поэтому мы сейчас ведем широкий диалог с общественностью и с образовательным сообществом по поводу основных кардинальных направлений реформ», - добавила она.

Гриневич отметила, что новые требования времени относительно образования «не могут всунуться в традиционную рамку украинской 11-летней школы». «Продолжительность обучения, а также структура школы будет изменена. Например, в эти 12 лет мы предлагаем работать по структуре - 5-летняя начальная школа, а сегодня она является 4-летней, при чем в большинстве случаев отделенная 5-летняя школа как отдельная учебная среда, потому что те условия, которые нужны для детей этого возраста очень отличаются от условий для детей подросткового возраста», - сказала Гриневич. Она подчеркнула, что «также должна быть трехлетняя старшая школа, которая будет академического направления, то есть она будет по определенным профилям готовить выпускников к поступлению в высшие учебные заведения». По ее словам, также должна быть «старшая школа профессиональной направленности - это могут быть профессиональные лицеи, где выпускник сможет получить, кроме общего среднего образования и квалификацию работника, а может быть профессиональный колледж, где наряду с общим средним образованием можно получить квалификацию младшего специалиста».

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Гриневич отметила, что предусматривается изменение подхода о выдаче аттестата об общем среднем образовании. По ее словам, сегодня его может получить любой желающий, даже если он был только приписан к определенной школе и имеет единицы по некоторым предметам». «Поэтому для того, чтобы получить аттестат об общем среднем образовании выпускникам надо будет сдать внешнее независимое оценивание и тогда, когда они перешли этот порог, то они могут получить аттестат, а если не сдали эти экзамены, то они получат лишь справку о том, что они учились в школе и смогут приступить к этим экзаменам в любое удобное для них время в течение их жизни», - добавила председатель Комитета ВР по вопросам науки и образования.