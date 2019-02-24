В Симферополе умер ветеран крымскотатарского национального движения Али Кадыров

Али Кадыров в возрасте четырех лет вместе с семьей был депортирован из Белогорского района Крыма.

В оккупированном Крыму сегодня утром умер ветеран крымскотатарского национального движения Али Кадыров.

Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook. Отмечается, что Али Кадыров еще вчера присутствовал на встрече "Крымской солидарности".

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"Он был в числе тех, кого по-настоящему беспокоила судьба своих единоверцев. Ни одно общественно-значимое мероприятие не обходилось без его присутствия. По-отцовски он переживал за детей политзаключенных. Али агъа Кадыров неоднократно присутствовал на встречах общественного объединения «Крымская солидарность» и выражал слова поддержки всему народу", - сказано в сообщении.

Ранее в Меджлисе назвали важное условие для возвращения Крыма.