Евровидение-2019: выступления всех участников в финале Нацотбора (видео)

Всего в телеголосовании приняли участие 167 500 зрителей.

Певица MARUV представит Украину на песенном конкурсе Евровидение-2019, который пройдет в Израиле. УНИАН предлагает читателям оценить выступления всех шести участников Нацотбора. Читайте такжеMARUV представит Украину на Евровидении-2019 (видео) От жюри баллы распределились следующим образом: 1 балл - ANNA MARIA, 2 балла - Brunettes Shoot Blondes, 3 балла - группа KAZKA, 4 балла - YUKO, 5 баллов - MARUV, высокие 6 баллов - Freedom jazz. Телезрители проголосовали несколько иначе: 1 балл - YUKO, 2 балла - ANNA MARIA, 3 балла - Brunettes Shoot Blondes, 4 балла - Freedom jazz, 5 баллов - KAZKA, 6 баллов - MARUV. Всего в телеголосовании приняли участие 167 500 зрителей. Выступление группы ANNA MARIA с песней My Road Выступление группы Brunettes Shoot Blondes с песней Houston Виступ гурту KAZKA із піснею Apart Выступление группы YUKO с песней GALYNA GULIALA Выступление участницы MARUV с песней Siren song Выступление группы Freedom jazz с песней Cupidon

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