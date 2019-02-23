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Евровидение-2019: выступления всех участников в финале Нацотбора (видео)

23:35, 23 февраля 2019
Общество
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Maruv / Фото УНИАН

УНИАН предлагает читателям оценить выступления всех шести участников Нацотбора.

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От жюри баллы распределились следующим образом: 1 балл - ANNA MARIA, 2 балла - Brunettes Shoot Blondes, 3 балла - группа KAZKA, 4 балла - YUKO, 5 баллов - MARUV, высокие 6 баллов - Freedom jazz.

Телезрители проголосовали несколько иначе: 1 балл - YUKO, 2 балла - ANNA MARIA, 3 балла - Brunettes Shoot Blondes, 4 балла - Freedom jazz, 5 баллов - KAZKA, 6 баллов - MARUV.

Всего в телеголосовании приняли участие 167 500 зрителей.

Выступление группы ANNA MARIA с песней My Road

Выступление группы Brunettes Shoot Blondes с песней Houston

Виступ гурту KAZKA із піснею Apart

Выступление группы YUKO с песней GALYNA GULIALA

Выступление участницы MARUV с песней Siren song

Выступление группы Freedom jazz с песней Cupidon

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Новость в сюжете: Евровидение 2019 в Израиле
Теги: #Евровидение