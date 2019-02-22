Адвокат Мангера объяснил, почему просил суд предоставить охрану пострадавшему отцу Гандзюк

Сторона защиты утверждает, что за отцом убитой активистки Екатерины Гандзюк могут следить СБУ или МВД.

Один из адвокатов председателя Херсонского облсовета Владислава Мангера, подозреваемого в организации убийства Екатерины Гандзюк, объяснил, почему просил суд о предоставлении охраны потерпевшей стороне - отцу активистки.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказал адвокат Александр Шадрин в ответ на вопрос, почему защитники подозреваемого занимаются безопасностью потерпевшего.

«Он вчера заявил, что на него оказывается давление, и полиция и СБУ не принимают никаких мер для его охраны. У меня это вызвало беспокойство. Если это правдивые заявления, то он должен получить охрану», - сказал Шадрин.

Также он добавил, что если слежение действительно имеет место, то это может быть либо Служба безопасности Украины, либо полиция. «А если совершаются противоправные действия в обход закона, то я считаю, что суд должен отреагировать на эту информацию», - заявил адвокат.

Следует отметить, что на сегодняшнем заседании судья Шевченковского райсуда Киева Оксана Хардина, зачитывая решение о продлении досудебного следствия, ничего не сказала по поводу этого ходатайства.

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Справка УНИАН. 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серной кислотой в лицо Гандзюк. Женщину с химическими ожогами более 30% тела госпитализировали. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от «БПП» Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что по делу об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу «Москаль-младший». По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по «закону Савченко».

10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, пока следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленном причинении смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.27, п.4, п.6 , п.11, п.12 ч.2 ст.115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст.258 УК «Теракт», это преступление подследственно СБУ.

15 февраля Шевченковский райсуд Киева избрал Мангеру меру пресечения в виде заключения под стражу до 3 марта с альтернативой внесения 2 млн 497 тыс. грн. залога. В тот же день после внесения залога Мангер вышел из СИЗО, а 18 февраля - на работу. Апелляционные жалобы на решение Шевченковского райсуда подали как адвокаты Мангера, которые просят отменить меру пресечения, так и прокуроры, которые настаивают на содержании Мангера под стражей без возможности залога.

Сегодня, 22 февраля, Шевченковский райсуд Киева продлил досудебное следствие по делу об убийстве Гандзюк до 3 июля.