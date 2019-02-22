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Львовского фискала поймали на сбыте сильнодействующих лекарств в больших размерах

10:57, 22 февраля 2019
Общество
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Фискала задержали в рабочем кабинете / фото: пресс-служба прокуратуры города Киева

Главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита управления аудита ГУ ГФС во Львовской области поймали на сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Фото: пресс-служба прокуратуры города Киева

Отмечается, что фискала задержали в рабочем кабинете в порядке ст.208 УПК Украины. В ходе следствия также установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.

Фото: пресс-служба прокуратуры города Киева

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.321 (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

Решается вопрос об избрании последнему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.

Фото: пресс-служба прокуратуры города Киева

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Теги: #Львов#контрабанда#ГФС