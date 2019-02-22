Львовского фискала поймали на сбыте сильнодействующих лекарств в больших размерах

В ходе следствия установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом в Польшу сильнодействующих веществ.

Главного государственного ревизора-инспектора отдела качества аудита управления аудита ГУ ГФС во Львовской области поймали на сбыте сильнодействующих лекарственных средств в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города Киева.

Отмечается, что фискала задержали в рабочем кабинете в порядке ст.208 УПК Украины. В ходе следствия также установлен факт контрабандного перемещения должностным лицом сильнодействующих веществ через таможенную границу Украины в Республику Польша.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч.4 ст.321 (незаконное приобретение, перевозка и хранение с целью сбыта сильнодействующих лекарственных средств) УК Украины.

Решается вопрос об избрании последнему меры пресечения. Следственные действия продолжаются.