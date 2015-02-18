В Харьковской области насчитали около 4,5 тысяч уклонистов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в Харькове во время пресс-конференции сообщил представитель штаба оперативного командования «Юг» Андрей Дермин.

«Продолжается розыск военнообязанных, которые прячутся от мобилизации. Таких около 4,5 тысяч на сегодняшний день в Харьковской области. Документы на розыск военнообязанных поданы в органы Министерства внутренних дел, прокуратуры», - подчеркнул он.

Дермин отметил, что после смены областного военного комиссара на Харьковщине мобилизационная работа оживилась.

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По его словам, и.о. областного военного комиссара Юрий Калгушкин, который фактически наделен полномочиями заместителя председателя Харьковской ОГА, напрямую работает с руководителями предприятий и председателями райгосадминистраций.

Дермин добавил, что на сегодня продолжается работа с руководителями предприятий по организации оповещения военнообязанных по месту работы.