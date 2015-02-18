Новая власть неэффективно расследует нарушения прав евромайдановцев - Amnesty International

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказала директор представительства Amnesty International в Украине Татьяна Мазур во время брифинга, посвященного презентации доклада об отсутствии расследований нарушений прав человека во время Евромайдана.

Она выразила убеждение, что новая власть неэффективно и ненадлежащим образом расследует нарушения прав мирных участников протеста.

“Привлечение всех виновных к ответственности - как тех, кто давал преступные приказы, так и тех, кто применял незаконную силу в отношении мирных участников протеста, - должно быть первоочередной задачей для тех, кто получил власть в результате победы Революции достоинства. Это должно быть делом чести для них”, - добавила Мазур.

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Она отметила, что через год после Евромайдана справедливость для жертв милицейского произвола остается недостижимой и призрачной.

В своем докладе, как отметила Мазур, правозащитники задокументировали и отслеживают суть расследований лишь нескольких дел, но они “не отличаются от сотен других”.

“На данный момент потерпевшие не знают, когда и вообще когда-либо все ответственные за совершение преступлений во время Евромайдана будут идентифицированы и привлечены к ответственности”, - сказала Мазур.

По ее словам, недостатки и ошибки расследований, которые имели место после окончания Евромайдана, снова выявили пробелы в системе.

“Они доказали ее неспособность обеспечить тщательное, оперативное и эффективное расследование злоупотреблений со стороны работников правоохранительных органов”, - отметила она и подчеркнула также сопротивление самой системы, недостаточное количество ресурсов, квалификации и конкуренции полномочий.

Ранее УНИАН сообщал, что в Киеве на территории Нацакадемии СБУ открыли мемориальный знак в честь героев Небесной сотни.