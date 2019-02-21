В суде над "титушкой" Крысиным произошел неожиданный поворот

Новый адвокат Крысина заявил отвод судье на основании того, что он учился с ней в одной школе.

Новый адвокат "титушки" Юрия Крысина, обвиняемого в противодействии участникам евромайдан и пытках, заявил отвод судьи Дарницкого райсуда Киева Ольге Просалов на основании того, что он учился с ней в одной школе.

Как передает корреспондент УНИАН, в начале заседания суда стало известно, что в Крысина, в дополнение к Евгению Сладкая и Татьяны Гнатюк, появился новый адвокат - Валентин Рыбин, известный также как защитник в деле Савченко-Рубана, а также гражданина Бразилии Рафаэля Лусварги , который воевал на стороне боевиков на Донбассе.

Рыбин в начале судебного заседания заявил об отводе судьи на основании того, что он учился вместе с ней в одной из киевских школ.

"Основание заявления отвода - наше с вами личное знакомство во время обучения в школе, а потому, с целью недопущения искажения любых сведений о вас, я считаю, что мое заявление является мотивированным", - сказал Рыбин.

Он также добавил, что его школьное знакомство с судьей может восприниматься обществом и журналистами как предвзятое действие через личные отношения.

Рыбин также добавил, что он учился с судьей в четвертой киевской школе в Пуще-Водице, только Просалов на год старше.

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Прокурор по делу Владимир Приходько в комментарии журналистам заявил, что такой отвод - это ничто иное, как попытка затянуть дело.

"Я считаю, что это действия, направленные на затягивание дела, чтобы в дело вошел новый судья и начал сначала, с подготовительного судебного заседания. Поэтому мы, конечно, будем возражать против этого отвода, поскольку обучение в одной школе - это не основание сомневаться в объективности судьи. Мы все учились в школах и вузах, живем в одном городе, и это не может влиять на решение судьи ", - сказал прокурор.

После того, как система распределения дел определит судью, который будет рассматривать отвод судьи Просалов, состоится судебное заседание, где будет решен вопрос об отводе.

Справка УНИАН. Дарницкий райсуд Киева рассматривает дело против Крысина по эпизоду о противодействии участникам Евромайдана и пытках. По данным следователей, в января 2014 года у станции метро «Петровка» «титушки» похитили Владислава Иваненко, вывезли в лесополосу в палаточный лагерь «титушок» возле станции метро «Бориспольская» и пытали, требуя под видеозапись предоставить определенную информацию. Крысин инкриминируется привлечения лиц к охране лагеря «титушок» и возражений о совершении противоправных действий в отношении потерпевшего Иваненко.

В этом деле также фигурировал другой обвиняемый - Сергей Чемес. 3 сентября Дарницкий райсуд Киева утвердил соглашение о признании Чемес вины и назначил ему наказание в виде трех лет и трех месяцев лишения свободы. В данный термин также будет относиться пребывания Чемес в следственном изоляторе.

В другом деле - об убийстве журналиста Вячеслава Еремея - 22 декабря 2017 Шевченковский районный суд города Киева приговорил Крысина к 4 годам лишения свободы с отсрочкой наказания на 2 года. Крысин инкриминировали нападение вместе с другими лицами на Еремея. 13 июня 2018 Апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и назначил Крысин новый приговор - 5 лет реального лишения свободы. Крысин признал свою вину, но заявил, что к убийству Еремея он непричастен. В начале октября Крысина этапировали в Торецкое исправительной колонии №2 для отбывания наказания по делу об убийстве Еремея.

Также в Соломенском районном суде Киева рассматривается дело по обвинению Крысина в нападении на АЗС.