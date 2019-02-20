Титулованные шеф-повара из Испании презентуют в Киеве кухню Страны Басков

23 февраля в ресторане Whisky Corner состоится светский раут в рамках мировой серии ужинов The Macallan Dinner. В этот раз гостей вечера ждет знакомство с баскской кухней в сопровождении легендарного односолодового виски.

Связь Шотландии и Испании в контексте этого мероприятия не случайна. Впервые на рынке шотландского виски компания The Macallan представила напиток, который выдерживается в бочках из-под хереса. Главным же поставщиком бочек, пропитанных ароматом и вкусом крепленого вина, стала именно Испания. Вечер, посвященный баскской кухне, - своеобразный реверанс бренда в адрес близкого по духу северного горного народа.

Знакомить гостей вечера с кухней своего региона будет маэстро Рубен Тринкадо, шеф-повар ресторана Mirador de Ulia, отмеченного звездой гида «Мишлен». К слову, родной город Рубена - Сан-Себастьян - рекордсмен по количеству мишленовских ресторанов на квадратный метр. Местные шефы владеют 16 звездами «Красного гида».

Страну Басков, и в частности, Сан-Себастьян, не случайно называют гастрономической Меккой Европы. С ХIХ века здесь действуют закрытые кулинарные общества, в которых мужчины (женщинам вход в «клуб» закрыт) экспериментируют с продуктами, новыми сочетаниями и рецептурами. В 70-х годах прошлого века страсть басков к новаторству дала рождение популярному сегодня во всем мире кулинарному направлению - молекулярной кухне.

Мягкий и теплый климат региона способствует хорошему урожаю, который баски умело превращают в шедевры высокой кухни, следуя основным правилам: использовать только местные сезонные продукты и сохранять их естественный вкус. Баски считают, что россыпи пряностей и специй используются, если «нужно спасти некачественный продукт».

Именно поэтому шефы с большим пристрастием следят за свежестью и качеством продуктов. Здесь не станут готовить рыбу, если на рынке не было свежего улова и не даже не подумают удивлять гостей сорбетом из малины вне сезона. Мясо всегда едят с кровью, зажаривая целиком огромный кусок, который разрезают на порции прямо за столом. К слову, баски не приемлют «кукольных» порций и подают еду на больших тарелках, зачастую наполняя их до самых краев.

Гастрономическая культура басков настолько самобытна, что попробовав эту кухню однажды, к ней захочется возвращаться снова. Именно поэтому вечер баскской кухни от Рубена Тринкадо в Whisky Corner в феврале - не будет единственным. Уже в мае организаторы обещают гурманам столицы встречу с выдающимся испанским шефом Луисом Арруфатом.

Принимает звездного гостя «11 Mirrors» – первый и единственный дизайн-отель в Украине, который находится в самом центре делового, культурного и исторического Киева, всего в нескольких шагах от Национальной оперы и Владимирского собора, лучших ресторанов и магазинов города.

Меню звездного ужина:

Баскский cуп с сезонными овощами ( SALDA CON VERDURAS DE TEMPORADA)

Три текстуры артишоков (ALCACHOFAS TRES TEXTURAS)

Яйцо, приготовленное при низкой температуре с икрой и трюфелем (HUEVO A BAJA TEMPERATURA CON CAVIAR Y TRUFA)

Треска, тушеная в собственном соку (BACALAO SOBRE GUISO DE SUS CALLOS)

Щеки с квашеной капустой (CARRILLERAS CON CHUCRUT)

Лакированная утка с яблочным осмосом (PATO LACADO CON OSMOSIS DE MANZANA)

Сырный карпаччо (CARPACCIO DE QUESO)

Ужин пройдет в сопровождении виски The Macallan. А также при поддержке Metro Cash&Carry, рынка «Столичный» и компании Osetr.

Заказ билетов и более подробная информация по телефонам:

(044) 279 02 15

(050) 480 38 03

Шотландский дом-ресторан Whisky Corner, ул. Софиевская, 16/16