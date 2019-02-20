Чаще всего украинцы доверяют волонтерам, ВСУ, ГСЧС, церкви и добровольцам - опрос

Недоверие же чаще выражается чиновникам, российским СМИ, Верховной Раде, судебной системе и политическим партиям.

Чаще всего граждане Украины выражают доверие волонтерским организациям (67% опрошенных), Вооруженным силам (62%), Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (61%), церкви (61%) и добровольческим батальонам (57%).

Об этом свидетельствуют результаты общенационального исследования, проведенного социологической службой Центра Разумкова.

В то же время, к институтам, которым доверие выражается чаще, чем недоверие, относятся также Государственная пограничная служба (ей доверяют 52% опрошенных, не доверяют - 36%), Национальная гвардия Украины (соответственно 50% и 38%), отечественные СМИ (соответственно 49% и 43%) и общественные организации (соответственно 45% и 41%).

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Недоверие же чаще выражается государственному аппарату (чиновникам) (83% им не доверяют), российским СМИ (83%), Верховной Раде (82%), судебной системе (78%), политическим партиям (77%), правительству Украины (75% ), коммерческим банкам (75%), президенту Украины (71%), прокуратуре (70%), Национальному банку (68%), Верховному суду (65%), Специализированной антикоррупционной прокуратуре (65%), Национальному антикоррупционному бюро (64% , Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции (64%), Антикоррупционному суду (62%), Конституционному суду (62%) и профсоюзам (58%).

*** Общенациональное исследование проведено социологической службой Центра Разумкова с 7 по 14 февраля во всех регионах Украины за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Опрошено 2016 респондентов в возрасте старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.