Кабмин обязан принять программу возвращения трудовых мигрантов - депутат Шахов

Депутат считает, что правительство должно работать на возвращение трудовых мигрантов, а не заставлять украинцев зарабатывать пенсии в Польше.

Партия "Наш край" призывает правительство принять программу возвращения в Украину трудовых мигрантов, предусматривающую создание высокооплачиваемых рабочих мест, прекращение давления на бизнес и ликвидацию рейдерства.

Об этом заявил народный депутат от "Нашего края" Сергей Шахов.

Правительство должно безотлагательно принять программу возвращения трудовых мигрантов в Украину, заявил народный депутат от "Нашего края".

"Полмиллиона украинцев официально платят взносы в Пенсионный фонд Польши. Согласно данным наших государственных органов, за рубежом работают 3,2 миллиона граждан. Независимые эксперты говорят о 5-9 миллионов. Еще 35 процентов украинцев задумываются о работе за пределами Украины. Это похоже на катастрофу. "Партия" Наш край "призывает власть немедленно принять стратегию возвращения трудовых мигрантов", - сказал Сергей Шахов.

Он отметил, что украинцы должны работать на украинскую экономику.

«Прежде всего, решения должны способствовать развитию украинских предприятий и увеличению количества рабочих мест. Следует прекратить давление на малый и средний бизнес, ликвидировать "схемы" и "откаты", усилив ответственность за коррупцию. Наконец - ликвидировать рейдерство, которое разрушает предприятия и лишает людей возможности труда. Такие шаги в перспективе нескольких лет позволят создать новые высокооплачиваемые рабочие места и дадут шанс на возвращение работников домой", - заявил Сергей Шахов.

По мнению народного депутата, пассивная позиции украинской власти по миграции закладывает бомбу замедленного действия под ее экономику.

"В прошлом году гастарбайтеры перевели в Украину 11 миллиардов долларов. Вроде бы большие средства для нашей страны - живем бедно, но живем. И настоящее благосостояние работники создают странам, где они производят продукцию, развивают промышленность, платят налоги. Такие страны будут процветать. Мы же проедим средства и останемся при своих. В Украине уже есть регионы, где живут только женщины с детьми и старики. Мужчины на заработках. Кто должен наполнять наш Пенсионный фонд?", - резюмировал Сергей Шахов.

Напомним, около полумиллиона граждан Украины официально отчисляют взносы в польский Пенсионный фонда, говорится в отчете Службы социального страхования Польши. В целом же, по данным Минсоцполитики Украины, за рубежом постоянно работают 3,2 миллиона украинцев, а временно - от 7 до 9 млн человек. Опросы показывают, что более 35% граждан нашей страны хотели бы работать за рубежом.