Рассмотрение дела Небесной сотни затянется минимум на год – представитель президента в ВР

Дело касается около 1,5 тыс. потерпевших.

Защита экс-президента Виктора Януковича подала апелляцию на решение суда о признании его виновным в государственной измене.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила журналистам представитель президента в Верховной Раде, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Ирина Луценко.

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"Сейчас подала та сторона, Януковича, апелляцию", - сказала она.

На вопрос о результатах по делу расследования расстрелов на Майдане Луценко ответила, что это дело касается около 1,5 тыс. потерпевших, которые нуждаются в "сотнях, а то и тысячах экспертиз, тысячах или десятках тысяч допросов". "Такие дела в других странах расследуются десятки лет", - отметила Луценко.

"5-летний срок, который был целенаправленно и серьезно использован, и сосредоточен Генеральной прокуратурой в расследовании этих преступлений, собственно, на 5-летие Майдана дошел уже до логического завершения. Эксперименты завершены, дело полностью определено и оно может передаваться уже в украинский суд. Виновные установлены, заказчики установлены", - сказала Луценко.

"Дело по Януковичу, который отдавал приказы бить наших студентов, убивать Небесную сотню, также уже доведено до логического завершения так же, как и завершено расследование по другим преступникам, связанным с убитой Небесной сотней на Майдане", - отметила она

По мнению Луценко, рассмотрение дела Небесной сотни затянется минимум на год.

Как сообщал УНИАН, 24 января районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы. Суд признал его виновным в совершении госизмены и подготовке и развязывании агрессивной войны.

В то же время, суд оправдал Януковича по ч. 5 ст. 27 (виды соучастников), ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса в связи с недоказанностью в действиях обвиняемого состава уголовного преступления.

Срок наказания Януковича будет исчисляться с момента его задержания.

Также суд постановил взыскать с Януковича в пользу государства процессуальные издержки на проведение экспертиз в сумме 98 тыс. 561 грн.