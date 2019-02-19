В Киеве провалилась часть дороги (фото)
09:35, 19 февраля 2019Общество
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Из-за этого был изменен маршрут движения троллейбусов номер 19д, 30, 40 и 40к.
По данным КГГА, произошла авария водопровода / фото «Радио Свобода»
В Киеве на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади провалилась часть дороги.
Об этом сообщает «Радио Свобода».
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В Киевской городской государственной администрации пояснили, что произошла авария водопровода.
Из-за этого был изменен маршрут движения троллейбусов номер 19д, 30, 40 и 40к.
Движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотским путепроводом, ул. Смелянской – дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города.
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