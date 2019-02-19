цей матеріал доступний українською

В Киеве провалилась часть дороги (фото)

09:35, 19 февраля 2019
Общество
315 0
По данным КГГА, произошла авария водопровода / фото «Радио Свобода»

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Читайте такжеВ Киеве на Южном мосту 18-20 февраля частично ограничат движение транспорта

В Киевской городской государственной администрации пояснили, что произошла авария водопровода.

Из-за этого был изменен маршрут движения троллейбусов номер 19д, 30, 40 и 40к.

Движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотским путепроводом, ул. Смелянской – дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#дорога