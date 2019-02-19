В Киеве провалилась часть дороги (фото)

Из-за этого был изменен маршрут движения троллейбусов номер 19д, 30, 40 и 40к.

В Киеве на улице Народного ополчения в направлении Севастопольской площади провалилась часть дороги. Об этом сообщает «Радио Свобода». Читайте такжеВ Киеве на Южном мосту 18-20 февраля частично ограничат движение транспорта В Киевской городской государственной администрации пояснили, что произошла авария водопровода. Из-за этого был изменен маршрут движения троллейбусов номер 19д, 30, 40 и 40к. Движение троллейбусов осуществляется по ул. Винницкой, Воздухофлотским путепроводом, ул. Смелянской – дальше по собственной схеме. На место направлены аварийно-восстановительные средства города.

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