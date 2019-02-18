Кто победит на Евровидении 2019: появились свежие прогнозы букмекеров

Первое место букмекеры прогнозируют представителю России Сергею Лазареву.

Обновились прогнозы букмекеров на международный песенный конкурс Евровидение 2019.

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Новые прогнозы появились на международном сайте Евровидения. Украина, согласно прогнозам букмекеров, находится в первой десятке - на 9 месте. Отметим, что конкурсант от нашей страны пока не назван, его имя станет известно 23 февраля.

Первое место букмекеры прогнозируют представителю России Сергею Лазареву. На втором оказалась Швеция, на третьем - Италия. Далее следуют Нидерланды и Румыния.

Как сообщал УНИАН, прямые эфиры нацотбора 2019 состоятся 9, 16 (полуфиналы) и 23 февраля (финал). С 9 февраля в прямых эфирах оценивать выступления участников и вместе со зрителями выбирать песню, которая представит Украину на Евровидении, будут Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.