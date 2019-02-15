Сретение Господне: что категорически нельзя делать в этот праздник

15 февраля православные христиане отмечают один из главных праздников - Сретение Господне.

В Украине 15 февраля православные отмечают один из важных христианских праздников – Сретение Господне, посвященное принесению младенца Иисуса в Иерусалимский храм.

В этот праздник, как и в любой церковный, существует множество запретов, о которых Вам расскажет УНИАН.

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Что нельзя делать на Сретение Господне

В Сретение православным нельзя пропускать церковную службу, а после нее – уходить из храма без свечей.

В этот праздник нельзя ругаться, ссориться - считается, что негативная энергетика может вернуться сторицей.

Под запретом на Сретение - уборка в доме, как и в любой христианский праздник.

Кроме того, считается, что можно навлечь беду на дом, если в этот день вышивать и стирать одежду.

Под запретом в день Сретения Господнего - путешествия. Существует такая пословица: "На Сретение отправишься в путь – скоро домой не вернешься".

Также в этот христианский праздник не принято купаться в ванной, но можно принять душ.

И последнее - в этот день нельзя проводить никакие магические ритуалы, а также употреблять спиртное.

Ранее УНИАН рассказал, на какую дату в 2019 году приходится Пасха, а также сколько украинцы будут отдыхать в честь этого праздника.