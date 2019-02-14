В суде по делу Мангера будут переводить с русского на украинский

Одному из адвокатов удалось убедить суд, что он плохо понимает русский, и на заседание пригласили переводчика.

В заседании суда по избранию меры пресечения председателю Херсонского облсовета Владиславу Мангеру, подозреваемому в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк, выступления будут переводить с русского языка на украинский.

Как передает корреспондент УНИАН, сейчас в заседании Шевченковского районного суда Киева объявлен часовой перерыв.

Во время перерыва суд должен определиться по поводу режима открытого или закрытого заседания для просмотра видеозаписей допросов двух подозреваемых в организации убийства Ганзюк, а также относительно привлечения переводчика, который будет переводить на украинский язык протоколы допросов, составленные на русском языке, поскольку адвокат Константин Глоба утверждает, что понимает русский язык плохо.

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Следует отметить, что прокуроры настаивают на закрытом судебном заседании для просмотра видео, так как там содержится информация, представляющая тайну следствия, в частности, называются фамилии людей, которые могут в будущем также стать подозреваемыми по делу.

Адвокаты говорят, что нет смысла просматривать видеозапись в закрытом режиме, поскольку протоколы допросов, то есть допрос, оформленный в письменном виде, будет оглашаться на открытом заседании.

Как сообщал УНИАН, 31 июля 2018 года в Херсоне неизвестный плеснул серную кислоту в лицо Гандзюк. Женщину с химическим ожогом более 30% тела госпитализировали. Гандзюк находилась на лечении в Киевском городском ожоговом центре. 4 ноября она умерла.

По подозрению в участии или соучастии в покушении на убийство Гандзюк были задержаны шесть человек. В августе из-под стражи освободили одного из подозреваемых - Николая Новикова - из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Под стражей находятся Сергей Торбин и Никита Грабчук, другим - Вячеславу Вишневскому, Владимиру Васяновичу и Виктору Горбунову суд избрал меру пресечения в виде круглосуточных домашних арестов.

5 ноября в СМИ появилась информация о том, что деньги за нападение на Гандзюк подозреваемому в заказе преступления якобы передавал Игорь Павловский - помощник народного депутата от "БПП" Николая Паламарчука.

12 ноября суд арестовал Павловского. По данным СБУ, он подозревается в соучастии в убийстве Гандзюк.

4 декабря генпрокурор Юрий Луценко заявил, что в деле об убийстве активистки объявлено подозрение ранее судимому гражданину по фамилии Левин, известному в криминальном мире по прозвищу Москаль-младший. По словам генпрокурора, Левин досрочно вышел из тюрьмы по "закону Савченко".

10 декабря по данным СБУ, Левин был объявлен в международный розыск.

28 января 2019 года на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады для проведения расследования сведений о нападениях на Гандзюк и других общественных активистов отец убитой активистки Виктор Гандзюк заявил, что в ГПУ, МВД и СБУ знают заказчиков убийства его дочери.

11 февраля Луценко сообщил, что председателю Херсонского облсовета Мангеру объявлено подозрение в организации убийства Гандзюк. По словам генпрокурора, в настоящее время следствие не собрало доказательств причастности других должностных лиц к совершению преступления против Гандзюк, кроме Мангера.

Мангер подозревается в организации убийства, то есть умышленного причинения смерти другому человеку, совершенного из корыстных побуждений, по заказу, с особой жестокостью по предварительному сговору группой лиц, то есть в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 27, п. 4, п. 6, п. 11, п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

13 февраля прокуроры в суде сообщили, что Мангер обвиняется также по ст. 258 УК "Теракт", это преступление подследственное СБУ.