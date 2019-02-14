В Киеве появилась арт-инсталляция с огромным бетонным презервативом

Автором инсталляции стал Владимир Белоконь, известный благодаря работе “Влюбленные фонари” на Майдане Незалежности.

В столичном парке Шевченко установили арт-инсталляцию «Любовь», в которой фонарь подсвечивает огромный презерватив.

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Как сообщается в Facebook организации «AHF Ukraine», интерактивная арт-инсталляция открыта к Международному дню презерватива. Ее автором стал Владимир Белоконь, известный благодаря работе “Влюбленные фонари” на Майдане Незалежности.

Отмечается. что бетонный презерватив инсталляции имеет элемент дополненной реальности. С помощью смартфона и установленного приложения можно оживить скульптуру и узнать все о безопасном сексе.

Пока инсталляция получила название «Любовь». Тот, кто предложит ей альтернативное название, может получить годовой запас презервативов.