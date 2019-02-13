Битва за Минздрав: зачем Супрун хотят лишить полномочий

В понедельник, 11 февраля, в Окружном административном суде Киева началась очередная фаза противостояния народных депутатов от Радикальной партии Олега Ляшко с и.о. министра здравоохранения Ульяны Супрун – суд начал рассмотрение ходатайства Минюста об отмене запрета Ульяне Супрун возглавлять Минздрав.

Напомним, неделю назад, 5 февраля, этот же суд отстранил ее от исполнения обязанностей министра по иску нардепа-радикала Игоря Мосийчука. «Ульяна Супрун не имеет компетенции занимать должность министра здравоохранения: у нее нет ни украинского гражданства, ни соответствующего образования, ни привычек», - объяснял в Фейсбуке Мосийчук причину своего иска.

А формальным поводом для прекращения полномочий госпожи Супрун стало то обстоятельство, что она слишком долго пребывала в статусе «исполняющего обязанности». Ведь ее кандидатура за все время работы ни разу не выносилась в зал парламента для официального утверждения, как того требует законодательство при назначении министра на должность.

«Нам нужно согласование двух фракций коалиции по поводу кандидатуры. Сейчас ведутся дискуссии. Как только будет решение по кандидатуре, обязательно я это сделаю, воспользуюсь своим правом», - объяснял парламентариям задержку премьер Владимир Гройсман в июле прошлого года. Судя по всему, единства в поддержке Супрун нет до сих пор. Или политической воли премьера и президента?.. Ведь коллег Ульяны в других министерствах –Минфине и Минветеранов – в конце прошлого года депутаты Верховной Рады проголосовали практически без заминок.

…В понедельник, после четырех часов рассмотрения ходатайства в переполненном журналистом зале заседаний, ссылаясь на большое количество предоставленных документов, суд удалился в совещательную комнату, где «совещался» несколько дней. На момент публикации этой статьи решение еще не вынесено.

«Мы воспринимаем это как намеренное затягивание процесса. Работа министерства заблокирована уже неделю. Мы требуем, чтобы судья немедленно объявил решение», - сказала на брифинге в среду, 13 февраля, Ульяна Супрун, объявив, что планирует решить вопрос блокировки Минздрава на заседании Кабмина.

Сложившейся ситуацией сразу же заинтересовались за рубежом. В частности, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в Украине Джудит Гоф в своем Twitter-аккаунте выразила обеспокоенность возможными последствиями от отстранения Ульяны Супрун с должности и влиянием такого решения на процесс медицинской реформы. О внимательном наблюдении за ситуацией заявили и в посольстве США и Швейцарии.

В то же время, как отметили в Минздраве, последствия отстранения уже имеются, так как постановление суда фактически заблокировало доставку жизненно необходимых лекарств со складов ведомства в медучреждения – лекарств для онкобольных детей, диабетиков и людей с болезнями сердца, вакцины против кори, паротита и краснухи, препаратов для диализа, поскольку их распределение возможно только при наличии подписи главы ведомства, в данном случае - и.о. министра.

«У многих из этих лекарств срок годности 21 день, из которых неделю они уже стоят на складах. У нас сейчас вспышка кори, у нас 390 тысяч доз ждут военные, мы не можем их развезти. Мы уже неделю не можем помочь тяжелобольным людям – 44 человека за эту неделю должны были уехать на операции за рубеж», - рассказала заместитель министра здравоохранения Ольга Стефанишина. Также, по словам еще одного ее заместителя, Павла Ковтонюка, из-за блокировки работы ведомства, сейчас Минздрав не смог вовремя подать бюджетную декларацию, в которой должны быть зафиксированы траты на медицину на ближайшие три года. «Уже два дня этот документ лежит в министерстве, и мы не можем его подать», - сказал Ковтонюк.

Почему депутаты снова атаковали Супрун и возможна ли ее отставка на этот раз – разбирался УНИАН.

Заработок на закупке лекарств: лавочка прикрыта

Как известно, Ульяна Супрун исполняет обязанности министра здравоохранения с 1 августа 2016 года. Соответствующее решение о ее назначении принял Кабинет министров с креатуры президента – такое предложение Порошенко сделал Супрун спустя год после вручения ей украинского паспорта. Тогда гарант поручил ей начать реформу системы здравоохранения вместо ушедшего с должности предыдущего министра Александра Квиташвили. И с тех пор вокруг ее фамилии то и дело возникают скандалы и недопонимания из-за проводимых ею реформ в медицине.

В частности, одним из первых достижений Супрун и команды в первые дни на должности можно назвать принятое Кабмином постановление об упрощении регистрации лекарств, которые ранее уже были зарегистрированы в ЕС, США, Швейцарии, Австралии или Канаде. Это, в свою очередь, способствовало тому, что в Украине фактически удалось преодолеть тендерную монополию в закупке иностранных лекарств. На данный момент поставки лекарств в Украину происходят через международные организации, в частности UNICEF, причем закупки медпрепаратов теперь планируются на три года вперед, что исключает дефицит медикаментов.

После этого с подачи министерства в парламенте был проголосован и законопроект о государственных закупках, за счет которого министерству удалось обеспечить пациентов дорогостоящими лекарствами – например, впервые полностью обеспеченными препаратами оказались больные раком крови, которые теперь могут получать медикаменты в прямо больницах полностью за счет государства.

Прозрачная закупка лекарств и вакцин – по словам активистов, борющихся с коррупцией и поддерживающих реформы, - главная причина атаки на и.о. министра. По словам главы правления общественной организации «100% життя» Дмитрия Шерембея, истинная причина претензий радикалов – желание вернуть так «кормушку» - заработок на закупке лекарств и медоборудования, который незаконно обогащал сотни политиков и нечистых на руку предпринимателей во время работы чуть ли не каждого из предыдущих министров.

В частности, Раису Богатыреву, министра здравоохранения времен экс-президента Виктора Януковича, СБУ вот уже который год разыскивает как раз за то, что в ее бытность госбюджет именно на закупках лекарств не досчитался более миллиарда гривен. По данным спецслужб, тогда приближенная к экс-министру фирма-дистрибьютор поставляла по заказу Минздрава медикаменты по завышенным ценам – и эти наценки достигали 20-40%.

«Фармакологическая мафия руками депутатов из Радикальной партии хочет взять реванш. За время работы Ульяны Супрун с каждых двух миллиардов гривен, потраченных на закупки лекарств, экономится 800 миллионов! Ежегодно на сэкономленные деньги закупаются на 55% лекарств больше [чем ранее] и закупаются те препараты, которые никогда ранее не закупались. Например, в онкологии те препараты, которые раньше покупались по $142 [за дозу препарата], теперь закупаются по $24», - рассказывает Шерембей.

Он также напоминает, что радикалы ранее уже предпринимали попытку коррумпировать Ульяну Супрун и ее помощника из-за закупок медоборудования. Так, в апреле минувшего года Ульяне Супрун предлагали в виде взятки квартиру под Киевом, которую должны были записать на ее помощника в обмен на закупку медицинского оборудования для больницы города Вишневого. Как заявляла сама Супрун, это были помощник Олега Ляшко и глава ячейки РПЛ Киево-Святошинского района Александр Богачев, которые предлагали ей квартиру прямо в ее служебном кабинете.

Тогда Супрун не поддалась на провокацию и лично заявила на радикалов в НАБУ, а потому, убежден Шерембей, нынешний иск Игоря Мосийчука – некая «месть» несговорчивой и.о. министра.

Электронная медицина как панацея от коррупции

Также попутно с реформой закупки лекарств и вакцин для украинцев, Минздрав под руководством Супрун запустил и программу вакцинации в Украине. За время предшественников нынешней и.о. министра, Украина стала страной с самым низким показателем вакцинации против гриппа, туберкулеза, кори, коклюша, дифтерии и столбняка в Европе. Этой ситуации в свое время поспособствовало низкое качество вакцин, которые закупались в предыдущие годы: некоторые препараты провоцировали у вакцинированных различные осложнения вплоть до летального исхода, что напугало общество. Опасаясь подобных последствий, родители либо вовсе официально отказывались от вакцинирования своих детей, либо покупали поддельные справки о прививках, которые необходимы при поступлении детей в учебные учреждения.

Кстати, о плачевной ситуации с поддельными справками, к слову, официально стало известно только недавно, когда в разгар пика заболеваемостью корью в одной из областей родители сами стали массово признаваться в этом в разговоре с медиками.

Кроме того, в Украине, начиная с 2017 года, заработала программа реимбурсации «Доступные лекарства», по которой в аптеках, которые присоединились к программе, пациентам при наличии у них рецепта от врача можно получить бесплатно или за часть стоимости препараты для лечения гипертонии, астмы, сахарного диабета – что позволяет людям экономить на покупке лекарств.

«Программа реимбурсации на уровне государства ранее не существовала. Были разве что региональные программы, которые работали для отдельных слоев населения, да и то – это были локальные инициативы. Каждое из лекарств можно получить бесплатно, но иногда приходится доплачивать, если пациент, например, хочет купить аналогичное лекарство другого бренда», - объясняет эксперт Реанимационного пакета реформ в сфере реформы здравоохранения Евгений Гончар.

Настигла реформа и другие сферы украинской медицины. Так, в Украине впервые за много лет в государственных клиниках начала появляться электронная документация. В частности, в электронном виде появились реестры пациентов, благодаря чему удалось найти так называемые «мертвые души» - несуществующих людей, на которых списывались препараты, финансируемые государством. Та же судьба, при условии разблокировании работы министерства, в скором времени может ожидать и амбулаторные карточки пациентов, которые также хотят сделать электронными – что, во-первых, позволит не терять данные из истории болезни, а во-вторых, должно искоренить практику покупки больничных листов, поскольку и они вскоре тоже могут приобрести электронный вид.

Также для борьбы с коррупцией в самих медучреждениях чуть более года назад был принят закон, который фактически дал старт финансовой части медицинской реформы, запущенной в январе прошлого года – была создана Национальная служба здоровья Украины. НСЗУ – отдельный орган, в полномочия которого входит распределение средств по учреждениям здравоохранения по принципу «деньги идут за пациентом», то есть оплаты из бюджета больнице за реально предоставленные услуги медиков. Создание этой службы – очередной шаг по реформированию первичной медицины.

Что дальше?

Учитывая тот факт, что критике Супрун и ее команда поддается практически за каждое их решение, почему наиболее массированная и условно результативная атака на руководство Минздрава произошла только сейчас, на третьем году полномочий?

Как объяснил заместитель главы общественного совета при Минздраве Тимофей Бадиков, кроме вероятной коррупционной составляющей (попытки вернуть схемы заработка, искорененные Супрун), инициатива радикалов и других политических оппонентов Ульяны объясняется и желанием накануне грядущих выборов объединить вокруг себя электорат, который не поддерживает изменения в медицине. В таких условиях выносить ее кандидатуру для голосования в парламент – бессмысленное действие: все поступки депутатов и партий продиктованы главным образом предвыборным популизмом.

«Поскольку сейчас идет негативная атака на Супрун с разных сторон, что в целом сказывается и на непринятии реформы медицины – вполне очевидно, что накануне выборов депутаты-мажоритарщики не готовы брать на себя ответственность за публичную поддержку Супрун. В год выборов этого боятся все, опасаясь за снижение политических рейтингов», - считает директор Центра политических студий и аналитики Виктор Таран. А некоторые политики – в том числе, кандидаты в президенты – и вовсе сделали борьбу с Супрун, необходимыми реформами в медицине и здравым смыслом, - частью своей избирательной кампании.

…Следующий раунд схватки Минздрава и радикалов намечен на пятницу – 15 февраля тот же самый Окружной админсуд рассмотрит еще один иск радикала Мосийчука – будут решать, законно ли Супрун в своем время вообще назначили и.о. министра.

Анастасия Заремба