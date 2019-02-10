''А где грудь?'': Светлана Лобода своим декольте спровоцировала споры в Instagram

Пользователи сети отметили, что артистка выглядит слишком ненатурально и удивились скромному декольте певицы.

Опальная украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников новым фото. На нем она позирует в серебристом платье с очень глубоким декольте.

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Снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.

Пользователи сети отметили, что артистка выглядит слишком ненатурально и удивились скромному декольте певицы.

"А где грудь?", "На транса похожа", "Губки перекачала", "Ничего натурального", - написали комментаторы.

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