''А где грудь?'': Светлана Лобода своим декольте спровоцировала споры в Instagram
20:03, 10 февраля 2019Общество
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Пользователи сети отметили, что артистка выглядит слишком ненатурально и удивились скромному декольте певицы.
Instagram Светлана Лобода
Опальная украинская певица Светлана Лобода удивила поклонников новым фото. На нем она позирует в серебристом платье с очень глубоким декольте.
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Снимок Лобода опубликовала на своей странице в Instagram.
Пользователи сети отметили, что артистка выглядит слишком ненатурально и удивились скромному декольте певицы.
"А где грудь?", "На транса похожа", "Губки перекачала", "Ничего натурального", - написали комментаторы.
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