Вывеска ресторана быстрого питания KFC в "Доме профсоюзов", которую открыли 8 февраля, снова закрыта черной пленкой.

В Киеве на ресторане KFC в "Доме профсоюзов" снова скрыли вывеску.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня вывеска ресторана снова, как и два дня назад, закрыта черной пленкой.

Напомним, что 8 февраля с вывески ресторана KFC на "Доме профсоюзов" со стороны ул. Михайловской сняли пленку, которая ее закрывала.

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УНИАН в тот же день обратился в пресс-службу компании KFC с вопросом о возможности открытия ресторана в "Доме профсоюзов" на Майдане Незалежности в Киеве, однако по состоянию на 10 февраля ответ еще не получил.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября 2018 года вечером в Киеве в восстановленном после пожара во время Революции Достоинства в феврале 2014 года "Доме профсоюзов" открылся ресторан быстрого питания сети KFC, что вызвало возмущение граждан и протесты возле заведения. По сообщениям в социальных сетях, после того, как активисты зажгли пиротехнику и расписали стены ресторана, полиция начала задерживать протестующих. Во время задержаний применялся слезоточивый газ и средства физического воздействия. Также правоохранители перекрывали выход из метро.

Ресторан быстрого питания KFC в "Доме профсоюзов" после этого объявил, что временно прекращает работу.