Подарки ко дню святого Валентина своими руками

День святого Валентина - еще один повод рассказать второй половинке о своих чувствах.

Подарки приятно не только получать, но и дарить. А дарить подарки любимому человеку, да еще и сделанные своими руками - приятно вдвойне.

Накануне 14 февраля УНИАН предлагает лучшие варианты подарков, которые можно сделать своими руками. При этом многие из них достаточно простые в изготовлении, несмотря на то, что очень красиво выглядят.

Испечь торт на 14 февраля

Для этого вам потребуется:

Маргарин - 200 грамм

Сахар - полстакана

Яйцо куриное - 2 штуки

Гашеная сода - 1 чайная ложка

Пшеничная мука - 3,5 стакана

Сгущенное молоко - 1 банка

Мед - 2 столовые ложки

Мак – по вкусу

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1. Разогреть духовку до 200 градусов.

2. Маргарин растереть с сахаром. Добавить яйца и тщательно перемешать. Добавить погашенную лимонным соком соду и, непрерывно помешивая, всыпать муку.

3. Полученное песочное тесто через мясорубку. Полоски-колбаски выпекать на противне, смазанном маслом, 20-25 минут.

4. Мак залить кипятком и добавить мед.

5. Выпеченное тесто аккуратно перемешать со сгущенным молоком, сформировать горку и залить медом с маком.

6. Готовый торт убрать в холодильник на сутки.

Сделать открытку своими руками

Для этого вам потребуется:

- бумага для скрапбукинга;

- картон;

- узорный дырокол;

- ножницы;

- швейная машина;

- конверт

1. Возьмите картон и сделайте из него сердечки при помощи дырокола.

2. Лист картона согните.

3. Возьмите по два разных сердечка и разложите их на лицевой стороне открытки.

4. Используя швейную машинку, пришейте сердечки к картону. Конечно, сделать это можно и вручную, только очень аккуратно, ведь швы будут на видном месте.

5. Верхние сердечки отогните.

6. Подпишите открытку, запакуйте в конверт и отправьте адресату.

Сделать сердце из ниток своими руками

Для этого вам потребуется:

- деревянный планшет или доска

- нить любого цвета

- гвозди

- бумага, на которой будете рисовать сердце

Опционально: спрей-краска, чтобы покрасить доску

1. Если вы решили покрасить ваш деревянный планшет, то это нужно сделать в первую очередь. Если вы используете яркую нить (красный, оранжевый, желтый цвет), то лучше покрасить доску в темные тона.

2. Приготовьте большой лист бумаги или газеты, положите его на планшет и нарисуйте на нем ровное сердце.

3. По контуру сердца прибейте гвозди и снимите бумагу. Расстояние между гвоздями примерно 2,5 сантиметра.

4. Приготовьте нить и привяжите ее конец к одному из гвоздей. Начните плести нить от одного гвоздя к другому. Тут нет никаких правил, можете плести, как вам нравится, пока не покроется все пространство между гвоздями и у вас не получится сердце.

Сделать съедобный букет для любимого

При выборе сладостей для создания букета следует обращать внимание на их срок годности и приобретать только самые свежие конфеты. Ваш сладкий букет может длительное время находиться в первозданном виде, прежде чем владелец решит его съесть.

Для этого вам потребуется:

- гофрированная бумага

- ножницы

- скотч и нитки

- карамельные конфеты примерно одинакового размера

- шпажки и украшения, такие как декоративная фурнитура, ленты, органза.

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1. Прикрепите конфеты на острый конец деревянных шпажек. Чем больше заготовок - тем пышнее будет выглядеть композиция.

2. Необходимо изготовить листочки для цветов. Для этого идеально подойдет гофрированная бумага, которая позволит изобразить настоящие листья.

2. Лист бумаги нужного цвета разрежьте на длинные полосы. Сложите полоску до таких размеров, которыми должен обладать листок. Теперь надо вырезать лепестки так, чтобы получилось подобие гирлянды.

3. Следующим шагом станет придание формы лепесткам посредством накручивания их на цилиндрическую поверхность, например, на стержень ручки, шпажку и так далее.

4. Также необходимо зафиксировать листочки на шпажке с карамелькой. Для этого нам понадобится скотч (подойдет любой).

5. Скотчем надо покрывать ту часть шпажки, которая находится возле карамельки. Постепенно прикрепите листочки к шпажке вокруг конфеты. Если потребуется - поправьте их. Для лучшей фиксации обмотайте все нитками и оберните в бумагу или во флористическую ленту.

Все эти рекомендации надо применить к каждой шпажке. Потом из них потребуется сформировать букетик.

Вы можете дать волю своему воображению - оформление съедобного букетика полностью в ваших руках. При желании композицию можно украсить дополнительными листочками из гофрированной бумаги.