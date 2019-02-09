Стали известны победители первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019

Победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри.

В субботу, 9 февраля прошел первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019.

Победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри. В жюри Нацотбора традиционно вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

По результатам была определена первая тройка финалистов. В финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.

YUKO – «GALYNA GULIALA»

MARUV - Siren Song

Brunettes Shoot Blondes – «Houston»

Как сообщал УНИАН, прямые эфиры Национального отбора-2019 состоятся 16 (второй полуфинал) и 23 февраля (финал).

Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.