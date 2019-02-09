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Стали известны победители первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019

22:47, 09 февраля 2019
Общество
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Прошел первый полуфинал Нацотбора на Евровидение / фото Facebook/Eurovision Song Contest

Победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри. В жюри Нацотбора традиционно вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.

По результатам была определена первая тройка финалистов. В финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.

YUKO – «GALYNA GULIALA»

MARUV - Siren Song

Brunettes Shoot Blondes – «Houston»

Как сообщал УНИАН, прямые эфиры Национального отбора-2019 состоятся 16 (второй полуфинал) и 23 февраля (финал). 

Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.

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Теги: #Евровидение#евровидение нацотбор