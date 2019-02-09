Стали известны победители первого полуфинала Нацотбора на Евровидение-2019
22:47, 09 февраля 2019Общество
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Победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри.
Прошел первый полуфинал Нацотбора на Евровидение / фото Facebook/Eurovision Song Contest
В субботу, 9 февраля прошел первый полуфинал Национального отбора на Евровидение-2019.
Победителей полуфинала выбирали за счет зрительского голосования и с помощью жюри. В жюри Нацотбора традиционно вошли Джамала, Андрей Данилко и Евгений Филатов.
По результатам была определена первая тройка финалистов. В финал прошли MARUV, Brunettes Shoot Blondes, YUKO.
YUKO – «GALYNA GULIALA»
MARUV - Siren Song
Brunettes Shoot Blondes – «Houston»
Как сообщал УНИАН, прямые эфиры Национального отбора-2019 состоятся 16 (второй полуфинал) и 23 февраля (финал).
Участник от Украины выступит в первом полуфинале конкурса, который состоится 14 мая.
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