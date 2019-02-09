День стоматолога: история праздника, поздравления в стихах и картинках

Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога постепенно становится популярной во многих странах.

Международный день стоматолога – ежегодный праздник зубных врачей и стоматологов, отмечаемый по всему миру 9 февраля.

День стоматолога: почему 9 февраля

Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога (англ. International Day of dentist) постепенно становится популярной во многих странах. Можно предположить, что имеются веские причины на то, чтобы отмечать профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей в День святой Аполлонии (St. Apollonia). Аполлония — дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во Христа.

По мнению гонителей христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора. Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года.

Страдания и христианский подвиг Аполлонии так поразили ее современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица. День её памяти 9 февраля.

Что можно подарить на День стоматолога

Вопрос с подарком чаще всего встаёт перед специалистами, желающими порадовать своих коллег, руководителями и владельцами профильных клиник, пациентами и членами семей зубных врачей.

Идей для оригинального подарка ко Дню стоматолога достаточно:

В качестве скромного сувенира можно дарить различные забавные статуэтки, которые можно будет хранить за рабочим столом, интересные юмористические картинки, оригинальную канцелярию и пр. Все эти вещи не должны быть громоздкими: тогда их можно будет хранить на рабочем месте.

Можно подарить оригинальный медицинский костюм с символикой клиники или забавной надписью.

Самый простой вариант – смс-сообщение, открыта, отправленная по электронной почте, или видео-поздравление.

Удачной идеей будут подарки в виде тематических тортов или пирожных, детали которых можно обсудить с кондитером, выполняющим заказ.

Поздравления с Днем стоматолога

Пусть к вам пациенты входить не боятся,

Они, не стесняясь, начнут улыбаться.

Забыть на денек бор-машины гудеж

Да в бурный, веселый пуститься кутеж!

Работы вам больше, зарплат и доплат!

А то, что вы мастер, не зря говорят.

Веление сердца — служить Гиппократу.

Особой судьбы, самой лучшей вам надо!

Крепкого здоровья, настроения отличного!

Радость чтоб стала состоянием привычным!

Успехов огромных и счастья вам личного!

***

Сегодня день не иммунолога,

Не аллерголога, а стоматолога!

Желаем Вам всего прекрасного:

Здоровья, счастья, неба ясного!

Пусть все чудесно получается,

И люди добрые встречаются,

Чтоб пациенты все лояльные,

И каждый месяц — премиальные!

***

Сияй голливудской улыбкой,

Сияй чистотою халата.

Пусть будет работа не пыткой,

Достойной пусть будет зарплата.

Хороших тебе пациентов,

Улыбок, цветов, комплиментов!

***

Король зубов и бог коронок,

Конечно, доктор — стоматолог!

Людских улыбок повелитель

И зубной боли укротитель!

Пусть будет легкою рука,

Что ставит пломбы на века,

Пусть кариес тебя боится,

С международным днем дантиста!

***

С профессиональным праздником! Вы — настоящие волшебники, ведь это ваша заслуга — красивые белоснежные улыбки. Желаем вам успеха в труде, побольше терпения, благодарностей от пациентов. Чтоб работалось всегда только в удовольствие, легко и на благо. Чтоб пациенты любили и не боялись к вам ходить. С Днем Стоматолога!

***

Дорогие наши создатели красивых и счастливых улыбок, наши чудо врачи — стоматологи! Хочется поздравить вас с вашим профессиональным днем! И пожелать вам, крепкого здоровья, моральных и физических сил, терпения, удачи и профессионализма. Чтобы ваши клиенты вас любили, ценили, доверяли и уважали, и не сколечко не боялись.