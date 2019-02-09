День стоматолога: история праздника, поздравления в стихах и картинках
Международный день стоматолога – ежегодный праздник зубных врачей и стоматологов, отмечаемый по всему миру 9 февраля.
День стоматолога: почему 9 февраля
Традиция отмечать 9 февраля Международный день стоматолога (англ. International Day of dentist) постепенно становится популярной во многих странах. Можно предположить, что имеются веские причины на то, чтобы отмечать профессиональный праздник стоматологов и зубных врачей в День святой Аполлонии (St. Apollonia). Аполлония — дочь видного александрийского чиновника, уверовавшая во Христа.
По мнению гонителей христианства, она подавала плохой пример согражданам, которые должны были придерживаться многобожия и верить в божественное происхождение императора. Аполлонию подвергли жестоким пыткам, требуя отречения от христианства. Но девушка не дрогнула перед лицом смерти. Она попросила ее развязать, чтобы у нее была возможность стать на колени и выполнить требование толпы. Когда же ее развязали, отважная женщина сама бросилась в огонь. Это случилось 9 февраля 249 года.
Страдания и христианский подвиг Аполлонии так поразили ее современников и потомков, что родилась легенда о том, что стоит только произнести имя Аполлонии, помолиться ей — зубная боль утихнет. В 300 году Аполлония была канонизирована как святая мученица. День её памяти 9 февраля.
Что можно подарить на День стоматолога
Вопрос с подарком чаще всего встаёт перед специалистами, желающими порадовать своих коллег, руководителями и владельцами профильных клиник, пациентами и членами семей зубных врачей.
Идей для оригинального подарка ко Дню стоматолога достаточно:
В качестве скромного сувенира можно дарить различные забавные статуэтки, которые можно будет хранить за рабочим столом, интересные юмористические картинки, оригинальную канцелярию и пр. Все эти вещи не должны быть громоздкими: тогда их можно будет хранить на рабочем месте.
Можно подарить оригинальный медицинский костюм с символикой клиники или забавной надписью.
Самый простой вариант – смс-сообщение, открыта, отправленная по электронной почте, или видео-поздравление.
Удачной идеей будут подарки в виде тематических тортов или пирожных, детали которых можно обсудить с кондитером, выполняющим заказ.
Поздравления с Днем стоматолога
Пусть к вам пациенты входить не боятся,
Они, не стесняясь, начнут улыбаться.
Забыть на денек бор-машины гудеж
Да в бурный, веселый пуститься кутеж!
Работы вам больше, зарплат и доплат!
А то, что вы мастер, не зря говорят.
Веление сердца — служить Гиппократу.
Особой судьбы, самой лучшей вам надо!
Крепкого здоровья, настроения отличного!
Радость чтоб стала состоянием привычным!
Успехов огромных и счастья вам личного!
***
Сегодня день не иммунолога,
Не аллерголога, а стоматолога!
Желаем Вам всего прекрасного:
Здоровья, счастья, неба ясного!
Пусть все чудесно получается,
И люди добрые встречаются,
Чтоб пациенты все лояльные,
И каждый месяц — премиальные!
***
Сияй голливудской улыбкой,
Сияй чистотою халата.
Пусть будет работа не пыткой,
Достойной пусть будет зарплата.
Хороших тебе пациентов,
Улыбок, цветов, комплиментов!
***
Король зубов и бог коронок,
Конечно, доктор — стоматолог!
Людских улыбок повелитель
И зубной боли укротитель!
Пусть будет легкою рука,
Что ставит пломбы на века,
Пусть кариес тебя боится,
С международным днем дантиста!
***
С профессиональным праздником! Вы — настоящие волшебники, ведь это ваша заслуга — красивые белоснежные улыбки. Желаем вам успеха в труде, побольше терпения, благодарностей от пациентов. Чтоб работалось всегда только в удовольствие, легко и на благо. Чтоб пациенты любили и не боялись к вам ходить. С Днем Стоматолога!
***
Дорогие наши создатели красивых и счастливых улыбок, наши чудо врачи — стоматологи! Хочется поздравить вас с вашим профессиональным днем! И пожелать вам, крепкого здоровья, моральных и физических сил, терпения, удачи и профессионализма. Чтобы ваши клиенты вас любили, ценили, доверяли и уважали, и не сколечко не боялись.