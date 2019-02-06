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Не узнать: в сети показали Тину Кароль без макияжа (фото)

13:05, 06 февраля 2019
Общество
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Такой образ разительно отличается от сценических "луков" певицы / Instagram фан-группаТины Кароль

Снимок был опубликован на фан-странице в Instagram.

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Певица сфотографирована в спортивной одежде, а ее волосы собраны в пучок.

Такой образ разительно отличается от сценических "луков" певицы - с ярким макияжем и в сексуальных нарядах.

Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая родила первенца. Экс-ведущая программ "Репортер" и "Ранок з Україною" Ирина Волкова впервые стала мамой. 36-летняя телезвезда родила сына.

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Теги: #певица#Тина Кароль