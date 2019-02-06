Не узнать: в сети показали Тину Кароль без макияжа (фото)
13:05, 06 февраля 2019Общество
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Певица сфотографирована в спортивной одежде, а ее волосы собраны в пучок.
Такой образ разительно отличается от сценических "луков" певицы / Instagram фан-группаТины Кароль
В сети появилось фото 34-летней певицы Тины Кароль без макияжа.
Снимок был опубликован на фан-странице в Instagram.
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Певица сфотографирована в спортивной одежде, а ее волосы собраны в пучок.
Такой образ разительно отличается от сценических "луков" певицы - с ярким макияжем и в сексуальных нарядах.
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