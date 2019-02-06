Не узнать: в сети показали Тину Кароль без макияжа (фото)

Певица сфотографирована в спортивной одежде, а ее волосы собраны в пучок.

В сети появилось фото 34-летней певицы Тины Кароль без макияжа. Снимок был опубликован на фан-странице в Instagram. Читайте такжеПоявились первые фото с похорон Децла (фоторепортаж) Певица сфотографирована в спортивной одежде, а ее волосы собраны в пучок. Такой образ разительно отличается от сценических "луков" певицы - с ярким макияжем и в сексуальных нарядах. Как сообщал УНИАН, украинская телеведущая родила первенца. Экс-ведущая программ "Репортер" и "Ранок з Україною" Ирина Волкова впервые стала мамой. 36-летняя телезвезда родила сына.

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