Украинцам стоит больше рассказывать миру о своей истории – Филипп Делорм

В качестве удачного примера для исторической коммуникации он привел Анну Киевскую, дочь Ярослава Мудрого, которую иногда ошибочно называют Анной Русской.

В истории Украины есть много поводов для гордости, но украинцам стоит активнее знакомить жителей других стран со своим прошлым.

Такое мнение высказал французский историк Филипп Делорм в интервью Украинской правде. «Скажу вам как выпускник исторического факультета Сорбонны: история Украины неизвестна для Франции. Даже профессиональные историки только сейчас начинают изучать историю сталинских репрессий, вашу историю борьбы за независимость, период коммунизации между Первой и Второй мировыми войнами», - объяснил он.

В качестве удачного примера для исторической коммуникации он привел Анну Киевскую, дочь Ярослава Мудрого, которую иногда ошибочно называют Анной Русской. Хотя она была королевой Франции, ведомостей о ней сохранилось крайне мало, поэтому информацию для своей книги «Анна Киевская, жена Генриха I» историк собирал несколько лет.

«Интересно наблюдать, с каким энтузиазмом украинцы, живущие во Франции, и с которыми мы общаемся, объединились вокруг исторической фигуры и даже создали Культурный центр Анны Киевской», – сказал Делорм.

Он добавил, что его жена Катрин Керн планирует создать скульптуру королевы.

Филипп Делорм родился в 1960 году. Автор 40 книг о выдающихся исторических личностях.

Культурный центр Анны Киевской создан в 2013 году в городе Санлис, где в XI веке жила дочь Ярослава Мудрого. Его цель – показать, что Украина была важной частью геополитической и культурной карты Европы еще тысячу лет назад.

Основателями Центра являются: епископ Парижской епархии Украинской греко-католической церкви Борис Гудзяк, художник Анна Кантер, специалист в сфере международных отношений Виктория Делленжер, юрист Стефан Дуниковский и генеральный викарий епархии Святого Владимира Великого в Париже.

Среди партнеров Центра – Украинская греко-католическая церковь, Украинский католический университет, Министерство иностранных дел Украины, Благотворительный фонд Бориса Ложкина, Фонд Семьи Загорий – совладельцев ЧАО «Фармацевтическая фирма «Дарница», Фонд «Поверь в себя» Виктора и Ирины Иванчик (агрохолдинг «Астарта»).