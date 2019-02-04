Задержанных в Грузии украинцев отпустили под залог - депутат

Украинских граждан задержали в отеле "Альянс" в Тбилиси в конце прошлого года.

Тбилисский суд изменил меру пресечения украинцам, которых задержали в Грузии в начале декабря прошлого года. Украинские граждане вышли из-под стражи под залог.

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Семен Семенченко.

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«Тбилисский суд принял решение изменить меру пресечения украинским добровольцам и волонтерам арестованным 2 декабря 2018 года по обвинению в хранении оружия и подготовке вооруженных провокаци во время протестов грузинской оппозиции после выборов Президента Грузии», - отметил он.

По словам депутата, вышеупомянутые «вооруженные провокации» оказались фейком.

Как сообщал УНИАН, в начале декабря прошлого года в Тбилиси в гостинице "Альянс" задержали 6 граждан Украины. Также распространялась информация о задержании бывшего военнослужащего Грузии Луки Чхетии, который воевал на востоке Украины. Его семья утверждала, что Чхетия приехал, чтобы присутствовать на акции оппозиции. Его задержания они связывают с политической расправой.

Задержанным предъявили обвинение по статье «незаконное приобретение, хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатого вещества или взрывного устройства группой лиц».

Задержание совпало с массовыми протестами оппозиции в Грузии. 2 декабря в Тбилиси организовали массовые протесты против результатов выборов президента, на которых победила поддерживаемая действующей властью кандидат. В противовес этому митингу на улицы также вышли его противники, которые выступили за действующую власть и новоизбранную президентку.