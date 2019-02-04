Названа вероятная причина смерти рэпера Децла

По одной из версий, Толмацкий мог скончаться из-за употребления наркотических средств плохого качества.

Следователи допросили мужчину, на празднование дня рождения которого в Ижевске был приглашён Кирилл Толмацкий (Децл). Именинник Никита Пантюхин рассказал, что музыкант ничего не ел, выпил кофе и 50 г коньяка.

Об этом пишет News.ru.

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Кроме того, правоохранители попросили Пантюхина составить список всех, кто имел к рэперу доступ. В него вошли 25 человек, следствие намерено их допросить.

По одной из версий, Толмацкий мог скончаться из-за употребления наркотических средств плохого качества, которые принёс с собой один из гостей мероприятия. Посмертная наркологическая экспертиза пока не готова, сообщает Telegram-канал BAZA.

Как сообщал УНИАН, 3 февраля ушел из жизни рэпер Децл.

Концертный директор Децла Павел Беленц рассказал российскому агентству «Москва», что артисту стало плохо в ночь на 3 февраля. После концерта в ижевском клубе «Пош» он потерял сознание в гримерке. Прибывшие на место медики констатировали смерть.

По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.