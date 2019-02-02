В 2019 году в Украине призывы в армию будут длиться по три месяца

В общем два призыва займут 6 месяцев.

В Украине в 2019 году запланированы два призыва на срочную службу в армии. Каждый из них будет длиться по три месяца.

Об этом говорится в указе президента Украины от 30 января, пишет ТСН.uа.

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Согласно документу призыв на срочную службу граждан, которым исполнилось 20 лет, не достигли 27-летнего возраста и не имеющих права на отсрочку или освобождение будет осуществляться в апреле-июне и октябре-декабре 2019 года.

Также в указе говорится о том, что из Вооруженных сил и военных формирований Украины военнослужащие, которые имеют степень высшего образования "специалист" или "магистр" и отслуживших установленные сроки будут уволены в запас в апреле-мае и октябре-декабре этого года. Другие будут увольняться в феврале, апреле-мае и октябре-ноябре.

Напомним, осенний призыв 2018 года на срочную воинскую службу стартовал 1 октября. Он тоже длился три месяца и завершился 30 декабря. В планах Минобороны было призвать в войска 17960 человек, что почти на три тысячи больше, чем было во время предыдущей кампании. После завершения призыва, в Генштабе отчитались, план выполнили.