Лауреатом Шевченковской премии по литературе стал Юрий Буряк, а не Юрий Щербак

Эту информацию подтвердили в Шевченковском комитете, пишет Телекритика

Накануне газета «День» сообщила, что в номинации «Литература» победил Юрий Щербак за трилогию «Время смертохристов», «Время большой игры» и «Время Тирана. Прозрение 2084 года». Сейчас эта информация с сайта «Дня» уже удалена.

Другие лауреатри Шевченковской премии за 2015 год были названы правильно. Победителем в номинации «Литературоведение и искусствоведение» стал Константин Москалец за книгу эссе «Сполохи». В номинации «Изобразительное искусство» лауреатом стал Николай Компанец за художественный цикл «Земля моих родителей». Премию в номинации «Театральное искусство» получил Петр Панчук, актер Национального театра им. И. Франко, за воплощение образа Тараса Шевченко на отечественной театральной сцене.

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В этом году Национальную премию в номинациях «Публицистика и журналистика», «Музыкальное искусство» и «Концертно-исполнительское искусство» решено было не вручать.

Решение Шевченковского комитета утвердил его председатель Борис Олийнык. Далее (по процедуре) секретариат представит документы победителей и свои протоколы в Администрацию Президента Украины, чтобы глава государства Петр Порошенко подписал указ. Планируется, что по традиции, церемония награждения состоится в день рождения Кобзаря.