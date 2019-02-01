Расстрел супругов под судом в Николаеве: подозреваемого взяли под стражу

Злоумышленник будет находиться под стражей 60 суток без права внесения залога.

Суд Центрального района Николаева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток мужчине, который расстрелял из ружья супругов возле здания Ленинского райсуда.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области, соответствующее решение суд принял сегодня, 1 февраля.

Отмечается, что суд, изучив все доводы защиты и обвинения, проанализировав имеющиеся риски нахождения злоумышленника на свободе, избрал задержанному за двойное убийство 52-летнему мужчине меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток без права внесения залога.

Кроме того, временно исполняющим обязанности начальника Главного управления Национальной полиции в Николаевской области полковником полиции Иваном Выговским инициировано проведение служебного расследования по поводу полноты и качества сбора материалов по делу погибшей супружеской пары (о неисполнении решения суда относительно долговых обязательств).

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Как сообщал УНИАН, 30 января в Ингульском районе Николаева возле Ленинского районного суда местный житель смертельно ранил из огнестрельного оружия супругов. Женщина погибла на месте происшествия, мужчина скончался в карете скорой помощи. 52-летний злоумышленник был задержан оперативником Ингульского отдела полиции.

Правоохранители установили, что подозреваемый и его жертвы были оппонентами по делу, которое рассматривалось в райсуде относительно долговых обязательств. Суд вынес решение в пользу супругов. Когда участники вышли из здания суда, злоумышленник достал из машины огнестрельное оружие и произвел несколько выстрелов в мужчину и женщину.

По данному факту следователи начали уголовное производство по п.1, 5, ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

31 января задержанному объявлено о подозрении в двойном убийстве.