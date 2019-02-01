Отравления детей: кто виноват и что делать

Спустя несколько месяцев после череды отравлений школьников и дошкольников летом 2018 года, недавно в нескольких регионах Украины – снова вспышки пищевых отравлений среди учащихся.

В частности, на днях в детском саду города Нетешин Хмельницкой области была зарегистрирована вспышка пищевой токсикоинфекции. По данным Госпродпотребслужбы, к педиатру обратились родители восьмерых детей из одной группы. «К возникновению вспышки могло привести нарушение законодательства в сфере санитарного и эпидемического благополучия населения и в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов», - считают в ведомстве.

Примечательно, что в октябре прошлого года в другом детском саду Нетешина была зафиксирована вспышка гастроэнтероколита, из-за которой в больнице оказались 11 детей.

В понедельник, 28 января, стало известно, что и во львовском садике №153 отравились 10 детей из одной ясельной группы. Правда, в этом случае лабораторные исследования показали, что причиной отравления стал энтеровирус, который якобы не имеет отношения к пище.

Сплошные несоответствия

Отметим, что только за последние несколько месяцев в разных регионах Украины произошел ряд отравлений в детских оздоровительных лагерях, школах и детских садах. В частности, первые массовые отравления начались еще в конце минувшего учебного года на школьных линейках. Так, в мае 2018 года в Черкасскую областную детскую больницу из-за отравления неизвестным веществом на территории общеобразовательной школы №8 был госпитализирован 51 ученик, причем 11 из них попали в реанимацию. Как позднее уточнили в Минздраве, всего за врачебной помощью обратились 94 школьника.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, находясь тогда в Черкассах заявил, что в школе могло произойти локальное распыление неизвестного вещества, но в Госпродпотребслужбе эту версию опровергли, поскольку были выявлены нарушения

требований законодательства в сфере безопасности и отдельных показателей качества пищевых продуктов и санитарного законодательства как в самой школе, так и на предприятии, которое поставляет учебному заведению питьевую воду.

В июне случай пищевого отравления был зафиксирован в селе Яблуница Ивано-Франковской области, где пятеро детей и один взрослый отравились, находясь на отдыхе в гостиничном комплексе. Всем пострадавшим был поставлен диагноз «острый гастроэнтероколит». Как сообщили в Госпродпотребслужбе, мало того, что учреждение, в котором отдыхали дети, не было включено в число детских заведений отдыха и оздоровления, так оно еще и не проверялось в течение трех последних лет.

Но потом волна отравлений началась и в детских оздоровительных лагерях. В частности, в начале июля в детском лагере «Славутич» Переяслав-Хмельницкого района Киевской области, отравились 12 детей. Как сообщали тогда в пресс-службе прокуратуры Киевской области, 11 детей из спортивной «Школы Дерюгиных», который на тот момент в нем отдыхали, обратились в медпункт санатория с жалобами на расстройство пищеварения, слабость и головную боль. Еще одну 8-летнюю девочку в тяжелом состоянии доставили в реанимацию Переяслав-Хмельницкой райбольницы. После почти трех месяцев пребывания в коме, девочка скончалась, а судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что причиной смерти стало именно отравление, хотя связь с отравлением поначалу отрицали и в Минздраве.

По факту отравления было открыто уголовное производство по статье о нарушении санитарных правил и норм относительно предотвращения инфекционных заболеваний и массовых отравлений Уголовного кодекса. В итоге Госпродпотребслужба уточнила, что причиной отравления детей стали йогурты, которые детям выдавали на полдник днем ранее и у которых на следующий день истекал срок потребления. Но кроме того, тренеры изъяли у 26 детей йогурты, которые потом еще сутки хранили без соблюдения соответствующего температурного режима в собственных комнатах, после чего вернули их воспитанникам. После случившегося в лагере провели проверку, во время которой выяснилось, что в пищеблоке лагеря обнаружили бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору. "Это было найдено на посуде, на кранах, раковинах. У нас есть все основания считать, что наличие этой флоры повлекло массовое отравление… Мы смену закрываем. И не даем заезд до того времени, пока не будет проведено повторное лабораторное исследование и не будут получены результаты, которые позволят признать заведение пригодным для приема детей", - сказал председатель КОГА Александр Горган. Тем не менее, через две недели после прошлого отравления, лагерь все же принял новую смену, куда на свой страх и риск родители отправили 200 детей.

Позднее, 14 июля минувшего года, история с отравлением случилась в лагере «Орлятко» села Сосновка Лиманского района на Донетчине. Тогда у 18 из 94 пострадавших, по данным Минздрава, подтвердился диагноз «острая дизентерия Зонне». Как рассказали УНИАН в Департаменте семьи, молодежи и спорта Донецкой облгосадминистрации, в ходе санитарно-эпидемиологической экспертизы были выявлены нарушения санитарных норм: во-первых, медработниками со дня отравления детей не производился контроль за наличием гнойничковых заболеваний кожи у сотрудников - согласно записей в журнале здоровья, шеф-повар и кладовщик ни разу не фиксировали в нем своего состояния. Кроме того, в день отравления к работе была допущена сотрудник пищеблока, которая накануне обращалась в медпункт с жалобами на головную боль, слабость, трехкратную диарею и повышение температуры тела. Во-вторых, были установлены нарушения по хранению продуктов. Например, товарное соседство готовой и сырой продукции при хранении не соблюдается, а в кладовке хранятся мясо курицы, говяжья печень, рыба, колбасные изделия и сыр, причем на них отсутствовали температурные листы.

Носителями этой инфекции, как вскоре после произошедшего сообщали в офисе омбудсмена, оказались двое работников кухни, причем один из них, несмотря на обращение к врачу, продолжил работу. При этом уведомление о подозрении в нарушении санитарных норм директор лагеря получил лишь недавно, 28 января. То есть фактически – спустя полгода. На данный момент, как сообщили в прокуратуре Донецкой области, расследование продолжается и в случае установления его вины, директору лагеря грозит либо штраф до 170 гривен, либо до полугода ареста и лишь в крайнем случае – тюремный срок от 5 до 8 лет.

Также летом был случай отравления и в Одесском детсаду №135 – сначала в соцсетях появилась информация об отравлении 50 детей, в связи с чем полиция начала проверку. Руководитель дошкольного учреждения Наталья Ткач рассказала УНИАН, что официально были подтверждены лишь два случая отравления. По ее словам, все продукты в детсад привозят согласно соответствующим заявкам с продуктовой базы. Продукты сертифицированы – доставляются с соответствующими документами. В момент ЧП учреждение посещали 53 ребенка. Как сообщили УНИАН в пресс-службе Госпродтребслужбы Украины, тогда в детсаде были зафиксированы случаи заболевания острой кишечной инфекцией, причем официально подтверждены только два – дети 2 и 4 лет были госпитализированы в горбольницу с диагнозом «острый гастроэнтероколит».

Но многочисленные проверки, судя по всему, никак не пугают сотрудников других гостиниц и оздоровительных комплексов. Ведь буквально несколько дней назад 27 человек отравились едой в гостинице одного из сел на Львовщине. Дети прибыли на отдых из Шепетовки Хмельницкой области.

Как тогда сообщали в Департаменте гражданской защиты Львовской ОГА, предварительный диагноз у 7 больных – острая кишечная инфекция, у 19 больных - пищевая токсикоинфекция.

Отсутствие проверок и халатность проверяющих

И такие вопиющие случаи, к сожалению, совсем не редкость. Исходя из этого, как ранее заявляла и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун, поскольку подобные инциденты – прерогатива Госпродпотребслужбы – то теперь они намерены участить проверки детских лагерей.

«В министерстве сформированы инструкции в соответствии с санитарными нормами, они направлены нашим департаментам и в детские лагеря», - уточняла тогда Супрун.

В самой Госпродпотребслужбе в ответе на запрос УНИАН сообщили, что с начала оздоровительного сезона было проведено 11 тысяч проверок в детских лагерях. И нарушения санитарных норм были обнаружены в каждом пятом (!) учреждении. Они касались несоответствия качества питьевой воды, отсутствия согласованного меню, списков поставщиков, мер по дезинфекции и непрохождения сотрудниками медосмотров.

Но при этом, после 11 тысяч проверок и более двух тысяч нарушений – до реальных штрафов дошло всего в 18 случаях! Еще почти в тысяче заведений ограничились дежурными предписаниями руководителям. Также премьер поручил провести проверки и других учебных заведений. Как сообщили УНИАН в Госпродпотребслужбе, нарушения были обнаружены в каждом третьем них, при этом больше всего их было в Херсонской, Хмельницкой и Харьковской областях. Нарушения касались, по большей части, несоответствия питьевой воды требованиям санитарных норм, а также несвоевременного прохождения медосмотра сотрудниками. Санкции за нарушения, как и в случае с оздоровительными лагерями, закончились предписаниями, хотя, согласно законодательству, ответственность должны нести не только руководители, но и поставщики продуктов, которых школы теперь определяют самостоятельно с помощью тендерных закупок.

Также, согласно законодательству, плановые проверки учебных заведений, в отсутствие жалоб, проводятся лишь раз в два года.

Член правления международного общества «Институт национальной политики» Марина Паринова считает, что, кроме частоты визитов проверяющих служб, проблема кроется и в отсутствии необходимой квалификации у проверяющих и их банального нежелания работать так, как это необходимо, нежелании настаивать на жестких санкциях к нарушителям.

«Даже если проверки учреждений проводятся регулярно, их количество действительно не всегда приводит к положительным результатам – как правило, виновные отделываются минимальными штрафами и продолжают работать. Хотя по фактам отравления детей руководство заведений, а также представители обслуживающего персонала, могут быть привлечены не только к административной ответственности в виде штрафов, но и к реальному тюремному заключению на несколько лет. Все зависит только от масштабов отравления и тяжести причиненных отравлениями последствий», - говорит она.

С неквалифицированностью проверяющих соглашается и эксперт направления «Образование» Украинского института будущего Николай Скиба. По его словам, это объясняется, прежде всего, тем, что в штат проверяющих люди идут лишь в случае, если не удается получить работу где-либо в другом месте. Кроме того, количество школ, детских садов и оздоровительных учреждений для детей в Украине составляет около 16 тысяч и на регулярные проверки у государства банально не хватает ресурсов.

«Питание и коммунальные услуги в учебных заведениях финансируются из местных бюджетов и выделяемые на это суммы невелики. В некоторых областях открыто признаются, что за счет таких бюджетов не могут обеспечить детям качественное питание и ищут помощи у родителей или из дополнительных источников. И поэтому подрядчики часто экономят – придерживают продукты для поставки. Соответственно, на этой почве и возникают ситуации с отравлениями», - объясняет Скиба.

Решить проблему, убеждены эксперты, можно несколькими путями – либо запуском производства продуктов, которое будет нацелено непосредственно на учебные заведения (за счет этого возможно добиться снижения цен для поставщиков), а также при участии родителей, которые могли делегировать со своей стороны тех, кто следил бы за сроками продуктов и качеством их приготовления. Но если первый вариант могут отвергнуть, опять-таки, из финансовых соображений, то в поддержку второго в Украине как раз и внедряется школьная реформа, в которой родителям также отводится одна из главных ролей. И возможно, позднее проблему с питанием при их участии удастся решить.

Анастасия Заремба