Запасайтесь попкорном: 5 главных кинопремьер февраля (видео)

В феврале киноманов ждут несколько интересных кинопремьер.

Тем, кто следит за новинками кино, будет интересно узнать, какие фильмы выйдут в украинский прокат в феврале.

"Все знают" (в прокате с 7 февраля)

Эта лента стала одной из наиболее обсуждаемых на прошлогодних Каннах. В фильме снялась колоритная испанская пара Хавьер Бардем и Пенелопа Круз. Психологический триллер рассказывает о путешествии, которое перевернуло жизнь главной героини.

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"Лицо" (в прокате с 8 февраля)

Польский фильм "Лицо" – гран-при прошлогоднего Берлинале. После операции по трансплантации лица герой ленты становится непохожим на себя. Критики считают, что в ленте есть политический подтекст.

"Власть" (в прокате с 21 февраля)

21 февраля в прокат выходит один из главных претендентов на "Оскар" – фильм "Власть". Это картина об эксцентричном вице-президенте США Дике Чейни, которого сыграл Кристиан Бэйл.

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"В объятиях лжи" (в прокате с 21 февраля)

Триллер рассказывает о женщине, которая пытается самостоятельно выжить в Нью-Йорке. Она сближается с француженкой, которая поражает зрителя своей жестокостью.

"Секс, мода, диско" (в прокате с 28 февраля)

Это документальный фильм, который рассказывает о моде и искусстве 1970-х. Полуторачасовое кино построено на воспоминаниях друзей известного иллюстратора Антонио Лопеса.