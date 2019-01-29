Опасная инфекция: что нужно знать о кори (видео)
Уже с начала 2019 года корью в Украине заболело 3 279 человек.
Корь - это инфекционное заболевание, которое передается воздушно капельным путем. Он опасен тем, что легко распространяется, вызывает тяжелые осложнения и даже смерть. В зоне риска дети от 1 до 4 лет и взрослые до 40 лет, которые не привиты.
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Главные симптомы кори
- Повышение температуры;
- Насморк;
- Сухой навязчивый кашель;
- Конъюнктивит;
- Покраснение и отек слизистой оболочки глотки;
- Увеличение шейных лимфатических узлов;
- Вялость, плохой сон;
- Пятнисто-папулезная розовая сыпь на коже.
Корь сильно ударяет по иммунной системе человека, поэтому осложнения приводят к серьезным последствиям. У человека может появится пневмония или бронхит, а дети часто страдают воспалением среднего уха.
Особенно опасна инфекция для беременных: примерно в трети случае инфекция вызывает преждевременные роды.
Лечение
- Постельный режим;
- Проветривание и уборка комнаты;
- Гигиенические ванны;
- Промывание глаз теплой кипяченой водой;
- Много пить жидкости;
- Витаминизированное питание;
- Детям - молочно-растительная диета.
Медики уверяют, самый действенный способ защиты от кори - вакцинация. Ее делают ребенку в 12 месяцев и 6 лет. Вакцинируют также подростков 15-17 лет и взрослых до 35 лет, если человек не страдал от кори.
Если человек переболел корью, то организм вырабатывает иммунитет против инфекции.
Напомним, 23 января Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украине может быть объявлена эпидемия кори.