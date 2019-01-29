Опасная инфекция: что нужно знать о кори (видео)

Вспышка кори в Украине не идет на спад. Еще одной сложностью стало то, что она наложилась на массовое распространение гриппа.

Уже с начала 2019 года корью в Украине заболело 3 279 человек.

Корь - это инфекционное заболевание, которое передается воздушно капельным путем. Он опасен тем, что легко распространяется, вызывает тяжелые осложнения и даже смерть. В зоне риска дети от 1 до 4 лет и взрослые до 40 лет, которые не привиты.

Читайте такжеКорь в Украине: симптомы опасной болезни, как передается и профилактика (фото)

Главные симптомы кори

- Повышение температуры;

- Насморк;

- Сухой навязчивый кашель;

- Конъюнктивит;

- Покраснение и отек слизистой оболочки глотки;

- Увеличение шейных лимфатических узлов;

- Вялость, плохой сон;

- Пятнисто-папулезная розовая сыпь на коже.

Корь сильно ударяет по иммунной системе человека, поэтому осложнения приводят к серьезным последствиям. У человека может появится пневмония или бронхит, а дети часто страдают воспалением среднего уха.

Особенно опасна инфекция для беременных: примерно в трети случае инфекция вызывает преждевременные роды.

Лечение

- Постельный режим;

- Проветривание и уборка комнаты;

- Гигиенические ванны;

- Промывание глаз теплой кипяченой водой;

- Много пить жидкости;

- Витаминизированное питание;

- Детям - молочно-растительная диета.

Медики уверяют, самый действенный способ защиты от кори - вакцинация. Ее делают ребенку в 12 месяцев и 6 лет. Вакцинируют также подростков 15-17 лет и взрослых до 35 лет, если человек не страдал от кори.

Если человек переболел корью, то организм вырабатывает иммунитет против инфекции.

Напомним, 23 января Супрун сообщила, что в ближайшее время в Украине может быть объявлена эпидемия кори.