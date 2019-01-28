Телеканал «1+1» будет показывать сразу две серии сериала «Маршруты судьбы»

С сегодняшнего дня на «1+1» с понедельника по четверг будут выходить сразу две серии драмы «Маршруты судьбы» - в 20:45 и 21:45.

Цель создания проекта - показать судьбы людей, оказавшихся по разные стороны линии конфликта в Украине. Сюжет ленты разворачивается вокруг водителя микроавтобуса Сергея, роль которого исполнил актер Артем Мяус. Он перевозит людей через линию разграничения между временно оккупированными украинскими районами и подконтрольной территорией.

Каждая серия ― это новая волнующая история людей, чьи судьбы изменила война на Востоке. В сериале представлены переживания, проблемы и взгляды украинцев, оказавшихся по разные стороны линии конфликта.

На этой неделе, в частности, зрителей ждет история молодых людей, которые сбежали из Кропивницкого в оккупированный Донецк от родителей, которые против их отношений, а также история счастливой невесты, которая бежит после свадьбы от мужа.

Напомним, что саундтреком к сериалу стала песня украинской группы «Скай» ― «Мелодия сердца».

Развлекательные и информационные проекты «1+1», среди которых ― «Гроші», «Одруження наосліп», «Світ навиворіт», «Право на владу», с сегодняшнего дня будут выходить по обновленному времени ― в 22:30 (понедельник-четверг).