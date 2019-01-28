Прощание с редактором УНИАН Бабичем состоится завтра

Прощание с редактором УНИАН, заместителем руководителя департамента экономических новостей Николаем Ивановичем Бабичем состоится в 10-00 во вторник, 29 января, в Городском бюро судебно-медицинской экспертизы, морг N1 (Оранжерейная, 9).

По решению семьи, потерявшей единственного кормильца, похороны состоятся позднее в этот день на кладбище малой родины Николая Ивановича в селе Вильшанська Новоселиця Васильковского района Киевской области.

Читайте такжеУмер редактор УНИАН Николай БабичВсе желающие помочь семье безвременно ушедшего коллеги могут перечислять деньги на карточку в ПриватБанке дочери - Бабич Виктории Николаевны 5168 7573 4469 2506.

Коллектив УНИАН высказывает глубокие соболезнования семье, родственникам и друзьям Николая. Вечная память ушедшему другу!