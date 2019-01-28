Прощание с редактором УНИАН Бабичем состоится завтра
12:17, 28 января 2019Общество
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Прощание с редактором УНИАН, заместителем руководителя департамента экономических новостей Николаем Ивановичем Бабичем состоится в 10-00 во вторник, 29 января, в Городском бюро судебно-медицинской экспертизы, морг N1 (Оранжерейная, 9).
Прощание с редактором УНИАН Николаем Ивановичем Бабичем состоится в 10-00 во вторник, 29 января в Городском бюро судебно-медицинской экспертизы, морг N1 (Оранжерейная, 9)
По решению семьи, потерявшей единственного кормильца, похороны состоятся позднее в этот день на кладбище малой родины Николая Ивановича в селе Вильшанська Новоселиця Васильковского района Киевской области.
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Коллектив УНИАН высказывает глубокие соболезнования семье, родственникам и друзьям Николая. Вечная память ушедшему другу!
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