В Днепре турок вербовал несовершеннолетних девушек в проститутки

Также мужчина уговаривал женщин заниматься проституцией в Турции.

В Днепре 40-летнего гражданина Турецкой Республики обвиняют в организации борделя и вербовке девушек, в том числе несовершеннолетних, в проститутки.

Как сообщили УНИАН в прокуратуре Днепропетровской области, в отношении мужчины утвержден и направлен в суд обвинительный акт за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1,2 ст.149, ч.3 ст.302 и ч.3 ст.303 УК Украины (вербовка, перемещение и передача людей, совершенное с использованием обмана, шантажа и уязвимого состояния лица, с угрозой применения насилия, с целью дальнейшей сексуальной эксплуатации; создание и содержание притонов и сутенерство, совершенные в отношении несовершеннолетних).

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Правоохранители выяснили, что мужчина с целью получения прибыли, вербовал жительниц города Днепра для дальнейшей их сексуальной эксплуатации на территории Турции.

"Используя затруднительное положение девушек, путем уговоров с элементами обмана и шантажа, злоумышленник убеждал их в целесообразности и выгодности занятия проституцией, гарантировал бесплатное перемещение в Турецкую Республику и возвращение обратно в Украину, достойные условия проживания, питания, соблюдение прав и интересов, их охрану и высокую зарплату, скрыв действительные сведения об условиях труда и не намереваясь оплачивать дорогу домой и сексуальные услуги в полном объеме. Таким образом обвиняемый завербовал трех молодых женщин возрастом от 18 до 26 лет", - говорится в сообщении.

Кроме того, мужчина устроил бордель в арендованном доме в Днепре. Используя личные знакомства и Интернет-ресурсы, злоумышленник организовал клиентов и девушек (трое из которых несовершеннолетние) для оказания услуг сексуального характера.

Как сообщал УНИАН, 21 января полиция разоблачила деятельность борделя в центре Киева.