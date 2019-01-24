Порошенко рассказал, когда завершится формирование Антикоррупционного суда

Порошенко пообещал сформировать Антикоррупционный суд до выборов.

Создание Высшего антикоррупционного суда будет завершено в феврале 2019 года, заявил президент Украины Петр Порошенко.

Об этом он сказал 23 января, выступая на заседании Национального инвестиционного совета в рамках Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе, пишет "Радио свобода".

«Я горжусь тем, что мы развиваем Украину, выполняем свои обещания и инвестируем. Мы не остановим реформы, хочу вас заверить. Будет продолжаться борьба против коррупции. В феврале завершится развитие антикоррупционного суда», – утверждает он.

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Порошенко напомнил о других составляющих антикоррупционной системы – Национальном антикоррупционном бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуре – а также заявил, что 2600 коррупционных преступлений уже расследованы и «уже получили оценку суда».

Сейчас продолжается отбор судей в состав Антикоррупционного суда. До 26 января члены Общественного совета международных экспертов должны проверить кандидатов и ветировать тех из них, которые вызывают сомнения. По данным организации Transparency International, по состоянию на 22 января 23 кандидатуры уже заблокированы.