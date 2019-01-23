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В харьковском метро произошел технический сбой

12:09, 23 января 2019
Общество
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Пассажири ждали поезд 15-30 минут / фото "Типичный Харьков"

Об этом сообщает 057.ua.

Около 8:00 на станциях метро "Индустриальная" и "Дворец Спорта" пассажиры полностью заполнили платформу. По словам очевидцев, поезд ждали 15-30 минут.

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Как сообщили в пресс-службе Харьковского метрополитена, движение поездов на Холодногорско-Заводской линии замедлили по техническим причинам.

"Был увеличен интервал движения - в среднем поезд двигался на 3 минуты дольше. Такая ситуация длилась около 15 минут. Электропоезда двигались по графику без остановки", - отметил пресс-секретарь Харьковского метрополитена Алексей Битнер.

По его словам, по состоянию на 9:40 скорость движения поездов в метрополитене восстановили.

фото "Типичный Харьков"

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Теги: #метрополитен#Харьков