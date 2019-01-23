Филарет отмечает 90-летие (видео)

До получения Томоса Филарет возглавлял украинскую православную церковь киевского патриархата.

Почетный патриарх Православной церкви Украины (ПЦУ) Филарет (в миру Михаил Антонович Денисенко) сегодня, 23 января, отмечает свое 90-летие.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

После обретения Украиной независимости патриарх Филарет боролся за восстановление украинской церковной самостоятельности и за предоставление автокефалии православной церкви в Украине. До получения Томоса возглавлял украинскую православную церковь киевского патриархата. Сейчас Филарет почетный патриарх.

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Во время событий декабря 2013 - января 2014 года неоднократно высказывался в поддержку Євромайдану. Патриарх Филарет считает, что церковь помогла пострадавшим студентам, которые спрятались в Михайловском монастыре, потому что она должна выполнять христианские заповеди: «Люби ближнего своего, как самого себя. И поскольку эти люди пострадали от милиции и не имели возможности, где спрятаться, они обратились к нам, в Михайловский монастырь, и монастырь принял их, напоил чаем, то есть дал им приют».

В 2015 году в одном из интервью, комментируя военную агрессию на Донбассе, сравнил действия российских властей с действиями радикальных исламистов из террористической организации «Исламское государство». Кроме того, он выразил надежду, что война на Донбассе сможет объединить украинские православные церкви.

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Выражаясь во время памятных мероприятий к 85-й годовщине Голодомора 1932 - 1933 годов, объяснил причины голодомора следующим образом: «На тот момент перепись населения показала, что украинцев - 85 млн, а россиян - 65 млн. Поэтому безбожное советское руководство решило уничтожить украинцев, чтобы не преобладали над русскими».

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Филарета с 90-летием, выразив патриарху глубокое уважение и признательность. Накануне он присвоил ему звание Героя Украины за выдающуюся историческую роль в становлении церкви.

"Именно он сделал первые шаги к автокефалии тогда, когда ее необходимости большинство из нас еще осознавала. Развитие Православной Церкви Украины стало главным делом его жизни. И Господь воздал: Томос для Украины - есть!" - подчеркнул глава государства.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2018 года Объединительный собор представителей украинских православных церквей избрал митрополита Переяславского и Белоцерковского Украинской православной церкви Киевского патриархата Епифания предстоятелем единой поместной Православной церкви Украины.

6 января в соборе святого Георгия в Стамбуле Вселенский патриарх Варфоломей вручил томос о предоставлении автокефалии ПЦУ ее предстоятелю, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию.