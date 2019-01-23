Астролог спрогнозировал, грозит ли Украине новый раздел по Днепру

Донбасс в Украину вернется после 2025 года, а вот Крым ушел навсегда, уверен астролог.

В День Соборности Украины, 22 января, астролог Влад Росс рассказал, существует ли для нашего государства угроза нового разделения по Днепру, и сможет ли Украина восстановить свои границы.

"По моим прогнозам, Украине удастся вернуть Донбасс. Однако произойдет это не сейчас, не в ближайшее время, а позже – скорее всего, уже после 2025 года. А вот Крым, как легко подарили Украине, так легко и забрали. В будущем, скорее всего, Крым украинским не станет вновь", - отметил он. Об этом пишет "Главред".

Кроме того, по словам Росса, украинское государство ждет большой экономический рост.

"Настолько большой, что Украина сумеет стать супердержавой, поскольку с нашей страной связан денежный знак Зодиака – Телец. Так что в любом случае рано или поздно Украина будет жить лучше, чем Россия. Во-первых, у России со временем закончатся нефть и газ, во-вторых, люди перейдут от использования нефти и газа к возобновляемым источники энергии, соответственно, нефть и газ просто окажутся ненужными. Потому Россия, живущая в основном за счет продажи энергоресурсов, обанкротится. Но даже после этого Крым не вернется, он станет независимым", - сказал он.

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Что касается аппетитов соседей Украины, то, по прогнозу Росса, пока Венгрия и Румыния являются членами Евросоюза, нет никаких шансов, что они попытаются отобрать часть украинских территорий.

А выход из ЕС для них обернется плачевными последствиями, в частности, это приведет к экономическим проблемам – в случае выхода из ЕС экономика Венгрии и Румынии обвалится до уровня украинской, а то и гораздо серьезнее. Так что никаких территориальных претензий к Украине со стороны Венгрии и Румынии ждать не стоит. Хотя, если бы Венгрия не была в составе Евросоюза, Закарпатье она бы уже отхапала, а румыны – Буковину. Но – их сдерживает Евросоюз", - отметил астролог.

Так что, несмотря на все риски и возможные аппетиты соседей, Украина никогда не будет вновь поделена по Днепру, резюмировал Росс.