Украинцы объединили Украину через Збруч

Именно здесь 100 лет назад встретились украинцы Востока и Запада, вышли на центральную площадь м. Подволочиск и зачитали Акт Злуки.

Сегодня, 22 января, общественность и политики со всей Украины вместе с представителями духовенства образовали живую «цепь единства» на мосту над рекой Збруч в рамках празднования Дня Соборности.

Именно здесь 100 лет назад встретились украинцы Востока и Запада, вышли на центральную площадь г. Подволочиск и зачитали Акт Объединения.

«Для Аграрной Партии этот день является символическим, ведь всех аграриев Украины объединяет земля. В то же время, мы понимаем, что соборность - это не только общая территория, но и духовное единство, общие ценности и идеалы, общее понимание того, какого будущего мы хотим для нашего государства», - подчеркнул глава Аграрной партии Юрий Крутько, выступая перед присутствующими.

Для всей Украины политическая сила устроила зрелищное и трогательное действо: как и 100 лет назад, украинцы с одной стороны моста со стороны Тернопольской области и с другой стороны со стороны Хмельницкой области, идя навстречу друг другу объединились «живой цепью» и спели Гимн Украины.

«Обе колонны встретились, символизируя настоящую цель единения двух берегов единой Украины под цветами воли, борьбы, несокрушимого духа, хлеборобского труда и земли», - говорится в сообщении на официальном сайте Аграрной партии.

«Я убежден, что мы имеем тот исторический фундамент, который позволит нам построить успешную, экономически и территориально независимую Украину. Считаю, что аграрии как никто объединяют нашу страну. Ведь хлеб - святой как на Западе, так и на Востоке, как на Юге, так и на Севере», - заявил во время выступления глава Хмельницкой областной организации Аграрной партии.

В свою очередь глава Тернопольской областной организации Аграрной партии Иван Чайковский отметил: то, что сегодня во время чествования величественного исторического события собралось немало украинской молодежи говорит о том, что она остается наиболее прогрессивной и движущей силой. А значит нужно поддержать молодых людей в искреннем стремлении эффективного развития страны: этого требует не только история, но и настоящее.

«Неправда, когда говорят, что вся молодежь выехала из Украины. Да, много, но далеко не вся. Это миф, который искусственно запускают, чтобы поселить в наших сердцах уныние. На самом деле в нашей стране достаточно молодых патриотов, которые уже сегодня своим примером меняют Украину к лучшему. И я искренне горжусь тем, что Аграрная партия стала той платформой, которая сегодня объединяет молодых энтузиастов», - отметила со сцены глава Молодежного крыла Аграрной партии Анна Мадей.

Во время торжеств представители духовенства провели молитву за Украину.

«Мало просто отпраздновать этот исторический день. Нужно навсегда осознать два титульных слова, которые подчеркивает нам праздник - единство и соборность», - отметил во время выступления Папский миссионер отец Василий Баглей.

Также присутствующие почтили минутой молчания всех погибших за свободу Украины во время Революции Достоинства, на Востоке государства и тех, кто присоединился к становлению единой суверенной и независимой Украины.

Завершая официальную часть мероприятия, глава Аграрной партии Юрий Крутько вместе с однопартийцами выпустили в небо белых голубей как символ мира и веры в светлое будущее.