Суд арестовал на 2 месяца еще одного крымскотатарского активиста

Об этом сообщает «Крым. Реалии» со ссылкой на решение Киевского районного суда Симферополя.

Прокуратура согласилась с тем, что материалы дела, представленные управлением Следственного комитета в Крым, содержат достаточные основания для избрания именно такой меры пресечения. По ходатайству следственного органа, поддержанного прокуратурой республики, суд вынес постановление об аресте Кантемирова сроком на два месяца.

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Ранее в поселке Советском сотрудниками правоохранительных органов был задержан Асан Чебиев, который приходится близким родственником одного из координаторов Комитета по защите прав крымскотатарского народа Абмеджита Сулейманова. Ему также инкриминировали участие в массовых беспорядках у стен Верховной Рады АРК 26 февраля 2014 года. Позже его отпустили.

29 января в Симферополе был задержан, а затем арестован до 19 февраля заместитель главы Меджлиса Ахтем Чийгоз. Его подозревает в организации и участии в массовых беспорядках под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года.