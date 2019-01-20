Полнолуние 21 января: что нельзя делать и чего опасаться в этот день

21 января 2019 года произойдет не просто полнолуние, а еще и лунное затмение.

Первое полнолуние в 2019 году в Украине произойдет 21 января. Интересен тот факт, что оно совпадет с лунным затмением. Астрологи говорят, что энергетика небесного светила в этот день будет максимально сильной.

В этот период цикла Луна оказывает очень мощное влияние на природу и на организм человека. Как результат - растет число аварий, повышается риск обострения проблем со здоровьем и совершения преступлений.

Когда произойдет полнолуние в январе 2019 и как повлияет на жизнь людей

В январе полнолуние состоится 21 числа в 07:17 по киевскому времени. Оно начнется в 05:34, максимальная фаза затмения произойдет в 07:13.

21 января в полнолуние Луна будет находиться в знаке Льва. Энергетика этого знака еще больше усилит влияние светила на людей: в этот день стоит опасаться авантюр и сдерживать себя от необдуманных поступков, обдумывать каждое решение.

Кроме того, 21 января закроется январский коридор затмений, а это означает, что в этот день нужно четко определить свои цели и планы на весь год. Астрологи утверждают, что полнолуние и затмение Луны принесут изменения в отношениях.

Под "удар" полнолуния могут попасть люди, которые страдают от токсических отношений – например, на нелюбимой работе или с человеком, который вас не устраивает.

Что нельзя делать в полнолуние

Существует ряд запретов, когда Луна достигает своего пика и стает полной. Так, нельзя давать и брать в долг; ссориться; планировать дальние путешествия; стричь волосы; подписывать важные документы.

Кроме того, наши предки считали, что женщинам нельзя спать в зоне лунного света: так якобы можно потерять красоту.

Не рекомендуется в полнолуние планировать и проводить операции, так как могут открыться кровотечения, а раны будут долго заживать.

Также при полной Луне могут обостряться хронические болезни, эмоциональное и психическое состояние в это время оставляет желать лучшего.

Нельзя на полную Луну просить повышения в должности или зарплаты: после этого начальство может сильно обозлиться на вас и даже уволить.

Чтобы избежать негативного влияния Луны, лучше всего остаться дома и отдохнуть. Можно прогуляться в парке, заняться спортом, почитать книгу. Сходите в кино, займитесь анализом своих действий и поступков.

Влияние полнолуния на знаки Зодиака

Полная Луна в знаке Льва, как считается, сулит положительные изменения тем, кто хочет круто изменить свою жизнь, например, переехать в новый дом, страну, сменить место работы. Это объясняется тем, что сам Лев – очень смелый знак, поэтому дерзайте.

Кроме того, всем знакам Зодиака нужно быть осторожными, ведь полнолуние для всех без исключения ознаменуется резким всплеском эмоций, а это может сказаться на отношениях с близкими людьми и в коллективе.

Астрологи советуют в день полнолуния 21 января усмирить свой пыл. А если энергия переполняет вас, направьте ее в правильное русло – составьте планы на год, если еще этого не сделали, займитесь собой, почитайте, посмотрите фильм.

Как загадать желание в полнолуние, чтобы оно обязательно исполнилось

Считается, что полнолуние – один из магических дней, когда можно загадывать желания и строить планы на будущее. Мы Вам расскажем, как сделать так, чтобы они исполнились.

Для начала нужно визуализировать свои мечты – проще говоря, записать из в блокнот. Можно составить целую карту мечты, используя фото и вырезки. Делать это необходимо в вечерние часы, перед сном. Затем записанное или нарисованное нужно оставить на подоконнике на всю ночь, чтобы оно зарядилось светом Луны. И все – ждите! Загаданное обязательно сбудется.

А для того, чтобы привлечь деньги, положите в комнате, где вы спите, на подоконник кошелек с деньгами. Так он зарядится светом полной Луны. Утром забирайте и пользуйтесь как обычно.