Детей киевлян будут принимать в детсады в первую очередь - в соцсетях волна негодования (видео)

В этом году очередь в столичные садики будет двигаться быстрее, однако только для киевлян.

В столице в детсады в первую очередь будут принимать детей-киевлян. Ребенка без столичной регистрации примут только, если там будет свободное место и только за деньги.

В столичной администрации эти новации называют справедливыми, потому что в решении, которым предусмотрена плата за садик для иногородних, предусмотрена также и компенсация расходов киевлян - за частные садики, говорится в сюжете ТСН.

В этом году очередь в столичные садики будет двигаться быстрее, однако только для киевлян.

Соответствующее сообщение появилось на сайте с электронной очередью. Родителей просят указать, где ребенок зарегистрирован, потому что киевляне будут в приоритете.

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Такая новация появилась из-за решения Киевсовета. В быту его называют - "деньги ходят за ребенком". Согласно ему, в садике будут платить за каждого ребенка. Поэтому город готов платить за своих, а приезжие, если будут, должны платить сами, - или родители, или местная власть, откуда они приехали. По киевским расчетам - это примерно 2500 грн в месяц.

Родители в соцсети взорвались негодованием. Говорят, это противоречит закону.

Убеждают, что "регистрация места проживания или места пребывания человека или ее отсутствие не могут быть условием реализации прав и свобод". Уже сообщают, что из-за новации дети - не киевляне скатились вниз по очереди.

Сколько в столице соберут денег с приезжих - еще не подсчитали. В администрации уверяют, что вообще планируют расширить круг тех, кого будут принимать в садик в первую очередь и бесплатно.

Также готовят и изменения, чтобы все, кто пользуется карточкой киевлянина, имели возможность пользоваться и детсадами.

До апреля - когда начнется зачисление в детсады обещают это согласовать.