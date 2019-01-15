Нападение на Dzidzio: полиция объявила подозрение двум иностранцам

Подозреваемые объявлены в розыск.

Полицейские Киева объявили о подозрении двум иностранцам за нападение на актера и певца Михаила Фому, известного под псевдонимом Dzidzio.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киева, подозреваемые объявлены в розыск.

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Как рассказал начальник Подольского управления полиции Владислав Ищенко, полицейские выяснили, что неизвестные ударили мужчину по голове и и скрылись на двух автомобилях. Предварительно произошедшее было квалифицировано по статье 125 (Умышленное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.

"Мы опросили потерпевшего, взяли показания у очевидцев и изъяли видео с камер наблюдения. Кроме этого, в Киеве ввели оперативный план, с помощью которого в соседнем районе столицы нашли один автомобиль. Также установили фигурантов, которые нанесли телесные повреждения. Это – 36-летний и 33-летний иностранцы, ранее судимые за подделку документов", - добавил Владислав Ищенко.

Сейчас преступление переквалифицировано на ч. 2 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленникам грозит до 4 лет лишения свободы.

Видео Полиция Киева

Как сообщал УНИАН, нападение на Dzidzio произошло 28 декабря возле здания одной из радиостанций.

Певец связывает нападение с бывшим участником коллектива Олегом Турком (Лесик) и Михаилом Мишковым, которому он продал свою долю в группе. "Перед эфиром на радио на меня напала шайка бандитов, это было около 8 человек неславянской внешности во главе с Михаилом Мишковым, который по моему мнению, находится в преступном сговоре с Олегом Турком", - отметил певец.