Под Киевом школьники продавали сверстника (видео)

В заведении, где учится парень, ситуацию не комментируют.

В Буче школьники продавали сверстника. На сайте объявлений в разделе домашние животные подростки разместили фото ровесника.

Так называемый "товар" оценили в тысячу гривень и обидно подписали, передает "Погляд".

В заведении, где учится парень, ситуацию не комментируют. В Бучанском отделе образования от объяснений отказались. Заместитель начальника Науменко уверяет, что молчат ради спокойствия ребенка.

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Инспекторы по предотвращению подростковой преступности собирают информацию. Следовательно, точно назвать это травлей или жесткими шутками пока что не могут.

По словам уполномоченного по правам ребенка, онлайн-буллинг - распространенное явление. Однако подобное унижение выявлено впервые.

Напомним, два месяца назад в Украине вступил в силу закон о противодействии буллингу, то есть травле и насилию над подростками. Теперь ответственность за это несут не только обидчики и их родители, но и учителя, которые скрывали случаи буллинга.